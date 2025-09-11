Челси получи 74 обвинения заради руски милиардер, "сините" отговориха веднага

Челси получи 74 обвинения от Футболната асоциация на Англия. Те са свързани с предполагаеми нарушения на правилата за агентите и инвестиции на трети страни в играчи. Евентуалните грешки са допуснати в периода между 2009 и 2022 година, когато клубът беше собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и се отнасят предимно до събития, които са се случили между сезоните 2010/11 и 2015/16. Лондончани от своя страна веднага излязоха с позиция.

ФА обвинява Челси, "сините" благодарят

"Футболната асоциация днес обвини ФК Челси в нарушение на разпоредби J1 и C2 от Правилата на ФА за футболните агенти, разпоредби A2 и A3 от Правилата на ФА за работа с посредници и разпоредби A1 и B3 от Правилата на ФА за инвестиции на трети страни в играчи. Общо 74 обвинения са повдигнати срещу ФК Челси. Поведението, което е предмет на обвиненията, обхваща периода от 2009 до 2022 г. и се отнася предимно до събития, които са се случили между футболните сезони 2010/11 и 2015/16. ФК Челси има срок до 19 септември 2025 г. да отговори", се казва в изявление на ФА.

Лондончани пък разкриха, че са се самоотчели пред Футболната асоциация и дори благодариха на централата. "По време на задълбочен процес на надлежна проверка преди приключването на покупката, групата собственици установи наличието на потенциално непълна финансова отчетност относно исторически транзакции и други потенциални нарушения на правилата на ФА. Веднага след приключването на покупката, клубът сам докладва тези въпроси на всички съответни регулаторни органи, включително ФА.

Клубът прояви безпрецедентна прозрачност по време на този процес, включително като предостави пълен достъп до файловете и историческите данни на клуба. Ще продължим да работим съвместно с ФА, за да приключим този въпрос възможно най-бързо. Искаме да изразим нашата благодарност към ФА за ангажираността им с клуба по този сложен случай, чийто фокус е върху въпроси, които са се случили преди повече от десетилетие", пишат от Челси в изявлението си.

