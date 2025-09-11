Китай с първа реакция след нахлуването на руски дронове в Полша

Китай реагира с ден закъснение на темата с нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство. Опасната ситуация, представляваща ескалация по оста Москва-НАТО, доведе до сваляне на безпилотните машини от страна на противовъздушната отбрана на Полша. Властите във Варшава смятат, че случилото се не е случайно, а е част от предварително подготвена кампания на Руската федерация. Същото заяви и украинският президент Володимир Зеленски, чиято страна бе атакувана от руските сили с ракети и дронове в същата нощ - 9 срещу 10 септември.

Китай призова за диалог между Москва и Варшава

Пекин се надява, че Русия и Полша ще разрешат "спора" с дроновете "чрез диалог", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян на пресконференция днес, 11 септември.

Журналистите го попитаха за позицията на Китайската народна република, която се представя за неутрална във войната, подпалена от диктатора Владимир Путин в Украйна, относно провокацията срещу Полша. Той отвърна следното: "Запознати сме със съответните доклади. Китай се надява, че всички заинтересовани страни ще разрешат спора по подходящ начин чрез диалог и консултации“.

В транскрипцията от пресконференцията, публикувана в сайта на китайското външно министерство, не се посочва Лин Дзян да е казал нещо допълнително по темата.

