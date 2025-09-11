Войната в Украйна:

Чака ни санкция от ЕС: Манол Генов за рисковете от намаляване на продуктовите такси

11 септември 2025, 14:54 часа 177 прочитания 0 коментара
Чака ни санкция от ЕС: Манол Генов за рисковете от намаляване на продуктовите такси

"Намаляването на държавните продуктови такси би довело до изключително неефективност на системата и създаване на реална заплаха за непостигане на поставените общоевропейски и национални цели. Постигането на национални цели по събиране и рециклиране е основен приоритет в политиката на министерството. При неизпълнение на тези цели - специално за оползотворяване - страната ни подлежи на санкции от страна на ЕС", обясни министърът на околната среда и водите Манол Генов в ресорната комисия във връзка с продуктовите такси и евентуалното им намаляване. 

Изказването на министъра дойде и на фона на критиките на  "Демократична България" по темата и идеята им за законопроект, с който контролът за екотаксите да премине от МОСВ към НАП и "Митниците". ОЩЕ: "МОСВ не се справя": От ДБ искат НАП и "Митниците" да контролират екотаксите

Ангажиментиет на МОСВ за продуктовите такси

Министърът бе попитан и за така наречените продуктови такси. "Въпросът, който върви в медийното пространство, е свързан с търговските взаимоотношения между задължените лица и колективните системи, представляващи организации за оползотворяване на отпадъци. Търговските отношения между организациите и техните членове са частно-правни, както и финансовите договорки между тях също. Задълженията на МОСВ са свързани най-вече с проследяване изпълнение на националните цели от страна на оползотворяващите организации във връзка с освобождаването на техните членове да плащат държавната такса", уточни министърът. 

Той добави, че размерът на продуктовата такса е същият, който е определен в съответната наредба, приет от 2016 г. ОЩЕ: В разгара на лятото: Скачат цените на електроуреди и електроника, ето и причината

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МОСВ безводие екотакси Манол Генов продуктова такса
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес