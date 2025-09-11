Чака ни санкция от ЕС: Манол Генов за рисковете от намаляване на продуктовите такси

"Намаляването на държавните продуктови такси би довело до изключително неефективност на системата и създаване на реална заплаха за непостигане на поставените общоевропейски и национални цели. Постигането на национални цели по събиране и рециклиране е основен приоритет в политиката на министерството. При неизпълнение на тези цели - специално за оползотворяване - страната ни подлежи на санкции от страна на ЕС", обясни министърът на околната среда и водите Манол Генов в ресорната комисия във връзка с продуктовите такси и евентуалното им намаляване.

Изказването на министъра дойде и на фона на критиките на "Демократична България" по темата и идеята им за законопроект, с който контролът за екотаксите да премине от МОСВ към НАП и "Митниците".

Ангажиментиет на МОСВ за продуктовите такси

Министърът бе попитан и за така наречените продуктови такси. "Въпросът, който върви в медийното пространство, е свързан с търговските взаимоотношения между задължените лица и колективните системи, представляващи организации за оползотворяване на отпадъци. Търговските отношения между организациите и техните членове са частно-правни, както и финансовите договорки между тях също. Задълженията на МОСВ са свързани най-вече с проследяване изпълнение на националните цели от страна на оползотворяващите организации във връзка с освобождаването на техните членове да плащат държавната такса", уточни министърът.

Той добави, че размерът на продуктовата такса е същият, който е определен в съответната наредба, приет от 2016 г.