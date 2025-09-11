Оригиналното Панагюрско златно съкровище се завръща в България

От 16 септември до 23 октомври жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят оригинала на Панагюрското златно съкровище в зала „Трезор“ на Историческия музей, съобщиха от културната институция. Последното завръщане на съкровището в града бе през август миналата година.

Повече за ценното съкровище

Панагюрското златно съкровище е тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг, открит на 8 декември 1949 г., на 2 км от град Панагюрище.

Деветте съда ще бъдат изложени в специално изградена зала, създадена с дарителски средства на „Асарел-Медет“ АД и проф. Лъчезар Цоцорков. През останалото време в залата е експонирано копие на съкровището.

Съкровището се състои от ритони, кани-ритони, амфора и фиала и се счита, че датира от края на IV – началото на III век пр. Хр. То е богато украсено с изображения на антични божества и герои като Хера, Атина, Афродита, Аполон, Артемида, Дионис, Херакъл, Тезей и Парис, както и със сцени с амазонки, сфинксове и африкански глави.

Миналата година в Панагюрище се отбелязаха 75 години от откриването на златното тракийско съкровище.