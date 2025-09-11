Войната в Украйна:

Зловещо: Откриха череп и човешки останки зад гръцки манастир

Човешки череп и кости бяха открити в горичка в северното предградие на Атина, съобщи гръцката полиция в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Мрачните останки са открити в сряда следобед от случаен минувач на открито място зад църквата „Свети Димитриос“ в Палео Психико, който е алармирал властите.

Районът е отцепен и се води разследване за установяване на самоличността на жертвата.

