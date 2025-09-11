Повече емоции от "Ергенът": Виктор се събра с неочакван човек (СНИМКИ)

Риалити шоуто "Къщата на инфлуенсърите" постави модела Виктор Русинов в изключително емоционална ситуация. Припомняме, че той влезе във формата малко след финала на романтичното предаване "Ергенът" 4. Без да подозира какво му предстои, Виктор беше напълно изненадан от появата на най-неочаквания гост - собствения му баща, с когото не се беше виждал повече от три години. Срещата между двамата предизвика вълна от чувства, а зрителите станаха свидетели на един от най-силните и трогателни моменти в шоуто досега. Емоционалният водовъртеж, в който Русинов се оказа, разкри една негова нова, по-уязвима страна, далеч от образа на уверения мъж, когото публиката познаваше от "Ергенът". Още тогава той призна, че докато е бил малък баща му тайно е имал и друго семейство.

Отношенията между Виктор и баща му се влошават, след като момчето започва да усеща, че баща му отдава по-голямо значение и внимание на другото си семейство. Това създава напрежение помежду им и довежда до сериозен конфликт преди три години, след който прекъсват контакт.

Снимка: "Къщата на инфлуенсърите", Pavel Kolev & Icaka/YouTube, стопкадър

Още: Смях в "Ергенът: Любов в рая": Участничка не знае името на избраника си (ВИДЕО)

"Никога не съм вярвал, че след такъв период, в който не сме се чували, ще намерим път един към друг на това място", сподели Виктор пред камерите.

Откровени един към друг

Виктор си изля душата пред своя баща. Той уточни, че е странял от него, защото трудно е приел идеята за второ семейство. "Остана си идеята за празнота в отношенията ми с теб. Сякаш заради това, че бягах като по малък, не можах с нищо от това, което правя, да запълня тази дупка, тази празнота, която остави...Болно ми е било през годините", каза той със сълзи в очите.А след това се опита да сдържа емоциите си. "Нека баща ми види, че съм се променил през тези три години - че съм възмъжал", каза Виктор пред камерите.

Баща му отговори с разбиране и се опита да стопи леда, като дори вкара лека доза хумор. "За мен си си Виктор, аз си те обичам и подкрепям независимо от всичко".

Виктор коментира, че през годините му е било трудно да приеме реалността за отншенията с баща му.

Още: Адриана от "Ергенът" забрави Васил: Ето с кого го замени (СНИМКИ)

Въпреки дългата раздяла, бащата на Виктор признава, че като родител винаги е искал да подкрепя детето си, а сега се гордее с всичко, което Виктор е постигнал. "Радвам се на успехите ти. Казвам ти го искрено."

Снимка: "Къщата на инфлуенсърите", Pavel Kolev & Icaka/YouTube, стопкадър

"Никога не ми е казвал това - че се гордеее с това, което съм направил и се радва за това, което съм.", разчувства се Виктор.

След разговора моделът сподели, че за първи път усеща истинска връзка с мъжа, който толкова години е липсвал от живота му. "Все едно гледам различен човек", заяви той.