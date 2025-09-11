Вълнуваща премиера на новия документален филм за Райна Кабаиванска

Снощи в столичното кино „Влайкова“ се състоя дългоочакваната премиера на документалния филм "Кабаиванска: Сезон XXI век", посветен на живота и делото на оперната прима Райна Кабаиванска. Събитието, част от тържествата по повод 25-ата годишнина на Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска, инициирани от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ и създател на проекта, събра на едно място приятели, партньори и възпитаници на класа, включително ученици от юбилейния XXV Майсторски клас в Нов български университет.

Събитието премина в изключително вълнуваща и топла атмосфера, в присъствието на Райна Кабаиванска: "Не очаквах, че ще ми направите такъв празник с тази прожекция," сподели тя, видимо трогната от оказаната чест.

Повече за филма

Филмът, с автор Петър Барбалов и продуцент д-р Георги Текев, проследява последните 25 години от творческия път на примата, разкривайки не само нейните триумфи на световната сцена, но и отдадеността ѝ като педагог. Лентата включва впечатляващи архивни кадри с легендарни имена като Мария Калас и Лучано Павароти, както и свидетелства на изтъкнати фигури от световната оперна сцена. Специален акцент е поставен върху Международния майсторски клас с НБУ, който вече четвърт век формира новото поколение оперни таланти. Сред учениците, които участват във филма, са имена като Александрина Михайлова, Андреа Каре, Витория Йео, Мария Агреста, София Соловий и други певци с изяви на световната оперна сцена.

След прожекцията Райна Кабаиванска беше удостоена с наградата "Златна ябълка за вечна Ева" на списание „Ева“.

„По традиция, вече 25 години, академичната година на НБУ се открива с тържествен галаконцерт на Майсторския клас на Райна Кабаиванска. Това носи огромни емоция, наслада, въодушевление и вдъхновение, че предстои поредната академична година, в която ние смело ще вървим напред", сподели заместник-ректорът по учебна дейност на НБУ, доц. д-р Кристиян Постаджиян

На събитието присъстваха и нейните ученици от 25-ия майсторски клас, за които тя сподели: "Това са моите нови ученици. Всички са обещаващи и талантливи."

Участниците в юбилейния XXV Майсторски клас ще се представят на празничен галаконцерт в Софийската опера и балет на 19 септември. След финала му, Райна Кабаиванска ще обяви кои са новите стипендианти на Фонд Райна Кабаиванска в НБУ.

Филмът "Кабаиванска: Сезон XXI век" ще има следващи прожекции в кино "Влайкова" на 18 и 29 септември, както и в кино "Люмиер" на 8 октомври 2025.