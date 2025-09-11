Войната в Украйна:

МАЕ излезе с изненадваща прогноза за световния пазар на петрол

11 септември 2025, 15:11 часа 158 прочитания 0 коментара
Световното предлагане на петрол ще нарасне изненадващо бързо  тази година, тъй като членките на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) продължават да увеличават добивите, а доставките от страни, които не членуват в ОПЕК+, нарастват. Това прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ). Предлагането ще се увеличи с 2,7 милиона барела на ден през 2025 г. в сравнение с прогнозираните преди това 2,5 милиона барела на ден и с още 2,1 милиона барела на ден през идната година, пише в месечния си доклад МАЕ.

Увеличение на доставките от ОПЕК+

Тази година ОПЕК+ увеличава доставките на суров петрол, тъй като реши да отмени част от съкращенията на производството по-бързо от планираното. Допълнителното предлагане породи опасения за излишък и се отрази на цените на петрола.

Според МАЕ предлагането нараства много по-бързо от търсенето, въпреки че базираната в Париж агенция коригира нагоре прогнозата си за растеж на световното търсене тази година до 740 000 барела на ден, което е с 60 000 барела на ден повече от предишната й оценка. Увеличението на търсенето ще се дължи на устойчиви доставки в развитите икономики.

Потенциално прекратяване на доставките, произтичащо от нови санкции срещу Русия и Иран, се противопоставя на ефектите от по-високото предлагане от ОПЕК+ и перспективата за все по-раздути баланси на петролния пазар, се посочва в доклада на МАЕ.

МАЕ отбелязва още, че на световния пазар има свръхпредлагане. Предлагането може да надвиши търсенето с около 3,3 милиона барела на ден през идната година.

