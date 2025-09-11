Путин се подиграва на Тръмп: Какво направи диктаторът в последните "две седмици" от поредния ултиматум?

Американският президент Доналд Тръмп смяташе, че може да договори мир в Украйна с руския диктатор Владимир Путин, но в продължение на осем месеца издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл не предложи нищо друго освен брутална ескалация. Сега Путин се подиграва на Тръмп и НАТО, като изстрелва дронове в Полша, смята редакторският съвет на The Wall Street Journal. Става въпрос за нахлуването на минимум 19 руски безпилотни машини в полското небе в нощта между 9 и 10 септември, които поляците трябваше да свалят с ПВО системи и изтребители. Това доведе до ново повишаване на напрежението по оста Москва-НАТО.

Полските власти обявиха, че действията на Русия не са били случайни, а преднамерени. Това каза и украинският президент Володимир Зеленски, чиято страна бе нападната за пореден път с ракети и дронове същата нощ: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Путин винаги ще смята, че може да разчита на още "две седмици"

Путин вярва, че може да се измъкне с тази провокация, защото бомбардира Украйна със стотици ракети и дронове, и това е вероятно, като се имат предвид предишните действия на Тръмп, прави оценка WSJ. Изданието припомня, че републиканецът наскоро заяви, че „не е доволен от цялата ситуация“ в Украйна и че е "разочарован" от Путин. Само че президентът на САЩ не е подкрепил по никакъв начин многократните си предупреждения и крайни срокове, поставени на диктатора. Путин ще смята, че винаги може да разчита на "още две седмици", отбелязват авторите.

Тръмп неколкократно даваше "две седмици" на лидера на Кремъл да прекрати военните действия - нещо, което диктаторът продължава да отказва. Веднъж той се измъкна след срещата със самия американски президент в Аляска на 15 август, но и след уж конструктивните разговори продължи да убива и ранява украински граждани. Последно засега на 23 август Тръмп заплаши с ултиматум от "няколко седмици", след които ще има последствия за Москва, според материал на CNN.

Удар по мисията на ЕС в Киев, 800 дрона и ракети за ден в Украйна: какво продължава да прави Путин?

Преди руският диктатор да се срещне с лидерите на Китай и Северна Корея - съответно Си Дзинпин и Ким Чен Ун - в Пекин в началото на септември, Русия умишлено се прицели в дипломатическите представителства на ЕС и други западни активи в Киев: ЕС привика руския посланик: Москва ни нападна с две ракети за 20 секунди (ВИДЕО).

Путин след това реши да изстреля 823 дрона и ракети - рекорд във войната досега. При нападенията на 7 септември руските сили взеха няколко жертви, включително 32-годишната Виктория Гребенюк и бебето ѝ, което е било на два месеца. Москва порази и сградата на украинското правителство в Киев, въпреки че руското военно министерство отрече. Появиха се обаче доказателства, а украинският премиер Юлия Свириденко снима разрушенията вътре: След рекордната атака: В САЩ разбраха, че Путин иска война. Тръмп със заплаха, докато Русия се готви за сблъсък с НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО).

Междувременно администрацията на Тръмп, изглежда, намалява финансирането за сигурността за балтийските държави, които са членове на НАТО. А те разбират заплахата, която представлява Путин, и доказват това с високите си разходи за отбрана: Тръмп орязва сериозно парите за армиите на страни, граничещи с Русия.

САЩ натискат Европа за санкции, но самите те бездействат

Администрацията на Доналд Тръмп оказва натиск върху Европа да наложи повече санкции срещу страните, които купуват руски петрол, но самите Съединени щати все още не са наложили ограничения на Китай за закупуването на същия продукт. Вашингтон наложи само 25% допълнително мито на Индия по тази линия.

Тръмп все още не е подписал двупартиен законопроект на Сената за такива вторични санкции, въпреки че има подкрепата на повече от 80 сенатори. Тази мека позиция може да е отчасти "донкихотски опит" да се сключи голяма сделка с Пекин, но президентът може да забрави за нея, ако се остави да бъде измамен от Путин по въпроса за Украйна, отбелязва редакторският екип на The Wall Street Journal.

Представителят на ЕС по политиката за санкциите Дейвид О'Съливан беше във Вашингтон, за да координира действията на блока с тези на САЩ, но все още се чака голяма новина. На 7 септември Тръмп потвърди, че е готов да премине към "втори етап" на санкциите срещу Русия, без да посочва какво означава това: Кремъл: Санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си.

Да умиротвориш Путин, носи рискове

Нахлуването на руски дронове в Полша сега показва, че умиротворяването на Путин носи рискове. Руският диктатор показва, че имперският му проект не се ограничава до Украйна, смятат журналистите от WSJ: Медведев директно заплаши страна от НАТО със сценарий "Украйна", приятелите на Путин в ЕС сравняват Киев с "Хамас" (ОБЗОР - ВИДЕО).

Пряката конфронтация между НАТО и Русия би била катастрофа за света, която никой не желае, но мудната реакция на САЩ увеличава вероятността от война. Фактът, че Путин вярва, че може да изпрати дронове в Полша, която е съюзник на САЩ по договор и която приютява около 10 000 американски войници, е пряка заплаха за сигурността на САЩ, категорични са от The Wall Street Journal.

Публикацията заключава, че Тръмп знае точно как да окаже натиск върху Путин - повече санкции, повече оръжия за Украйна и по-малко ограничения за тяхното използване, както и укрепване на военната мощ на НАТО, за да не може Русия да изненада Алианса. Дроновете, които сега са разпръснати из Полша, носят едно старо послание: слабостта провокира агресия, подчертават авторите.

