Александър Николов оглави класацията при реализаторите в Суперлигата на Италия

Голямата звезда на българския волейбол Александър Николов оглави еднолично класацията при реализаторите в Суперлигата на Италия. Българинът се отчете с невероятните 26 точки при загубата на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) от Веро Волей (Монца) с 1:3 гейма (23:25, 21:25, 25:21, 14:25) в мач от междинния 9-и кръг на шампионата. И макар Кучине Лубе да допусна четвъртата си загуба от началото на сезона, Алекс Николов е номер 1 при реализаторите в първенството на Италия.

Алекс Николов №1 по точки в италианското първенство

Синът на Владо Николов, който бе номер 1 реализатор и на Световното първенство във Филипините, вече има 195 точки през сезона, от които 24 аса и 12 блока. Той е лидер по реализирани точки, като на второ място е белгиецът Фере Регрес от Алианц (Милано) със 178 точки. Само в последния мач Алекс Николов успя да запише цели 5 аса, както и да направи 3 блока. Ефективността на Алекс в атака бе 42%, като имаше и 70% позитивно посрещане.

Въпреки че направи добър мач, Алекс Николов не бе достатъчен на Кучине Лубе да избегне загубата от Веро Волей, където играят други двама българи - Мартин Атанасов и младата надежда Жасмин Величков, който е едва на 18, а вече в италианския елит. Интервю с Жасмин Величков може да гледате във видеото по-долу: