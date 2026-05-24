Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Огромни щети и то предимно по гражданска инфраструктура нанесе Руската федерация през изминалата нощ в украинската столица Киев. В резултат на руска комбинирана въздушна масирана атака срещу украинската столица са пострадали жилищни сгради, училище, общежитие и търговски център. Дотук кметът на Киев Виталий Кличко съобщава в официалния си канал в Телеграм за 1 убит човек, в район "Шевченко" на Киев, като малко след 8:00 часа актуализира информацията - двама загинали. Броят на ранените засега е 21, включително 15-годишно момче. От ранените 13 души са приети в болница, 3-ма от тях са в тежко състояние. Със сигурност това не са окончателните данни - Кличко вече коригира данните, 44 ранени.

За Киевска област и то в района на градчето Била Церква, където изглежда попадна руска ракета със среден обсег "Орешник", ръководителят на военновременната администрация Микола Калашник съобщава за щети по жилищна кооперация. Общо дотук в областта са ранени трима души, по думите му в официалния му канал в Телеграм. Украинската спешна служба казва, че в района на Била Церква пожар е избухнал в гаражни помещения, общо 3. Общо в 6 общини на Киевска област са регистрирани щети след руския обстрел - масово данните са за поражения по жилищни сгради, включително поне 3 многоетажни сгради и общо 8 жилищни сгради. Калашник публикува информация и малко преди 8:30 часа - освен жилищна сграда са ударени и "сгради на предприятия", без да уточнява какви точно, като казва и, че в Киевска област са загинали двама души, ранените са 9. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче се упражнява в красноречиво словоблудство, показвайки видеокадри от удар предполагаемо на ракета - изглеждало като сграда на училище от съветска епоха, такива много често се ползват за сглобяване на дронове. Интересно дали това заключение важи за Старобелск, за който сега се леят крокодилски сълзи по Z-каналите? - ОЩЕ: Първи данни: "Орешник"-ът, ако е той, пропусна Киев с 80 километра (ВИДЕО)

Ситуацията в Киев

Какви са досегашните данни на украинската спасителна служба за понесените в украинската столица щети:

В район "Дарницки" е избухнал пожар на покрива на двуетажно общежитие, на площ от около 150 кв. метра.

В район "Шевченко", заради атаката е имало пожар на втория етаж на училищна сграда, на площ от 300 кв. м. В 5-етажна жилищна сграда са станали разрушения и е избухнал пожар от етажи първия до петия етаж. Бизнес център също е понесъл много сериозни щети, избухнал е и пожар на пазар. 9-етажна жилищна сграда е с щети между 8-ми и 9-ти етаж, там е загинал човек. Угасен е пожар на ниво 2-ри етаж в друга 9-етажна жилищна сграда, на площ 5 кв. м. Освен това и сградата на музея на Главното управление на ДСНС на Украйна в Киевска област е понесла щети.

В район "Днипро" пожар е избухна в частна жилищна сграда и в гаражни помещения.

В район "Деснянски" са регистрирани удари в търговски център и сградата на супермаркет. Пет гаражни клетки са били подпалени.

В район "Святошински" се съобщава за ударена 9-етажна жилищна сграда.

В район "Соломянски" е имало малък пожар и унищожаване на конструкции на територия от 5 кв. м. Щети има на 23-тия етаж в 24-етажна жилищна сграда. Съобщава се и за разрушения на складови помещения на територията на промишлената зона в района.

В район "Оболонски" по предварителни данни гори жилищна сграда, а пожарникари елиминират пожар в 16-етажна сграда, на ниво 12-13 етаж. Имало е пожар и в строителен хипермаркет.

В район "Печорски" е имало пожар на 13-ия етаж в 20-етажна нова сграда.

Преди масирания руски обстрел, ракетна атака порази Борисовка, Белгородска област. Геолокализирани данни показват и пожар в петролна база в окупирания от руснаците украински град Луганск:

Local channels report a missile strike hit the village of Borisovka in Russia's Belgorod region today. pic.twitter.com/pZcaZ5UqRW — WarTranslated (@wartranslated) May 23, 2026

СНИМКИ: ДСНС України/Facebook