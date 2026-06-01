Заради украинските дронове: Още 15 млн. тона петрол със знак "стоп" за Русия засега

Рафинерията на руския гигант "Лукойл" във Волгоград спря работа - и причината е най-познатата в последно време, а именно: успешен удар на украинските далекобойни дронове в предприятието. За последно рафинерията беше ударена на 29 май - не е ясно кога тя пак ще поднови работа, съобщава Reuters.

Досега рафинерията е атакувана поне 10 пъти, откакто избухна пълномащабната война срещу Украйна - тя беше подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Само за последните 10 дни още 3 руски рафинерии спряха да работят:

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" ООД е най-голямата рафинерия във Волгоградска област и един от ключовите активи на "Лукойл". Рафинерията преработва над 15 милиона тона петрол годишно. Тя е специализирана в дълбоко рафиниране на петрол, производство на бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум и други нефтопродукти.

Bloomberg вече отбеляза, че има много сериозен риск от недостиг на гориво в самата Русия. Руското правителство вече наложи забрана върху износа на авиационен керосин до 30 ноември. "Новата наредба въвежда временна забрана върху износа на реактивно гориво от Русия, включително и това, закупено на борсата... Целта на това решение е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива", се посочва в изявление на уебсайта на руското правителство