Руските сенатори пеят руския химн със субтитри - да не би да не го знаят? (ВИДЕО)

На него се вижда как на сесия на Сената на Руската федерация (горната камара на руския парламент) присъстващите сенатори изпълняват химна. Само че текстът тече на голям екран, при това с подчертаване там, докъдето е стигнала песента.

Подигравките, че сенаторите не знаят химна, са налице.

🤡 The main patriots in the Federation Council sing the Russian anthem with subtitles



The senators did not know the words of the anthem and were looking at the screen, which was accidentally shown during the TV broadcast. pic.twitter.com/9swvs94cpP