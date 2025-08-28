Войната в Украйна:

28 август 2025, 10:27 часа 560 прочитания 0 коментара
Руските удари поразиха мисията на ЕС в Украйна (СНИМКИ)

Сградата на мисията на Европейския съюз в Украйна беше повредена в резултат на руския удар с ракети и дронове по Киев, осъществен в нощта на 27 срещу 28 август и сутринта в четвъртък. Новината обяви украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X, след като стана ясно, че силите на диктатора Владимир Путин са убили най-малко 8 души в столицата на по-малката си съседка.

Още поне 45 са ранени, от които 30 са хоспитализирани, а сред жертвите и ранените има деца.

Русия изстреля 629 ракети и дронове по цяла Украйна, включително "Кинжал", а щети имаше още в Запорожие, Виница, в района на Днипро и други градове.

Пряко нарушение на Виенската конвенция

"По време на нощния удар Русия атакува и дипломати, което е пряко нарушение на Виенската конвенция. Мисията на ЕС в Украйна беше повредена", обяви Сибиха.

"Това изисква осъждане не само от страна на ЕС, но и от целия свят. Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем подкрепа", заяви украинският външен министър.

ЕС осъди руската атака, Орбан мълчи

Ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас осъди руското нападение. В публикация в X естонският бивш премиер написа: "Докато светът търси път към мира, Русия отговаря с ракети. Нощната атака срещу Киев показва умишлен избор да се ескалира конфликта и да се подиграе на усилията за мир. Русия трябва да спре убийствата и да започне преговори".

В профилите на унгарския премиер Виктор Орбан в социалните мрежи е настъпило оглушително мълчание. Лидерът, който е считан за близък до Кремъл и с всичките си думи и действия доказва това, още не смее да заеме позиция. Той се счита за неутрален, но блокира пътя на Украйна към ЕС и дори не е съгласен с това, че блокът дава средства от замразени руски активи на нападнатата от Москва страна: Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски съюз Русия Виктор Орбан война Украйна атака с дронове руска ракетна атака
