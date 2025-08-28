Руските удари поразиха мисията на ЕС в Украйна (СНИМКИ)

Сградата на мисията на Европейския съюз в Украйна беше повредена в резултат на руския удар с ракети и дронове по Киев, осъществен в нощта на 27 срещу 28 август и сутринта в четвъртък. Новината обяви украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X, след като стана ясно, че силите на диктатора Владимир Путин са убили най-малко 8 души в столицата на по-малката си съседка.

Още поне 45 са ранени, от които 30 са хоспитализирани, а сред жертвите и ранените има деца.

Още: Руското зверство в Киев: Убити и ранени деца, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Русия изстреля 629 ракети и дронове по цяла Украйна, включително "Кинжал", а щети имаше още в Запорожие, Виница, в района на Днипро и други градове.

Пряко нарушение на Виенската конвенция

"По време на нощния удар Русия атакува и дипломати, което е пряко нарушение на Виенската конвенция. Мисията на ЕС в Украйна беше повредена", обяви Сибиха.

"Това изисква осъждане не само от страна на ЕС, но и от целия свят. Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем подкрепа", заяви украинският външен министър.

During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Още: Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

ЕС осъди руската атака, Орбан мълчи

Ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас осъди руското нападение. В публикация в X естонският бивш премиер написа: "Докато светът търси път към мира, Русия отговаря с ракети. Нощната атака срещу Киев показва умишлен избор да се ескалира конфликта и да се подиграе на усилията за мир. Русия трябва да спре убийствата и да започне преговори".

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

В профилите на унгарския премиер Виктор Орбан в социалните мрежи е настъпило оглушително мълчание. Лидерът, който е считан за близък до Кремъл и с всичките си думи и действия доказва това, още не смее да заеме позиция. Той се счита за неутрален, но блокира пътя на Украйна към ЕС и дори не е съгласен с това, че блокът дава средства от замразени руски активи на нападнатата от Москва страна: Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна.