Русия с удари по енергийни обекти, редица украински градове са без ток (ВИДЕО и СНИМКИ)

Заради руските ракетни атаки редица населени места в Украйна останаха без електричество. Област Лвов в западната част на страната, например, която бе сериозно засегната от ударите, изпитва затруднения с подаването на ток, но също и с комуникациите, интернетната връзка и водоснабдяването. Жителите са помолени да се запасят с вода за близките дни.

"Към този момент е имало три експлозии в две енергийни съоръжения в Лвовска област", написа губернаторът Максим Козицки в Телеграм, а кметът на Лвов Андрий Садовий заяви, че част от града засега е без електричество.

Communication problems appeared in #Lviv. The mayor of the city also urges residents to stock up on water. pic.twitter.com/qo8rCEUTqN — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

„Руската армия продължава да нанася масирани удари с високоточни, далекобойни оръжия срещу военни командни обекти и енергийната система на Украйна", се казва в изявление на руското военно министерство, като оттам твърдят още, че "всички поставени цели са поразени".

Властите в Киев предупредиха населението на столицата, че може да възникнат проблеми с балансирането на енергосистемата, поради което може да се наложи от Държавната енергокомпания "Укренерго" да прекъснат електричеството. Обявен е график, освен това хората са помолени да ограничат използването на електроуреди в определени интервали от денонощието.

Засегната е и топлоцентралата в град Виница.

The aftermath of #Russia's attack on a thermal power station in #Vinnytsia. pic.twitter.com/EOQwOC4ozz — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Същевременно снимки от Днипро, който пострада при руските нападения, показаха колко бързо и ефективно работят комуналните служби в Украйна. Само в рамките на ден разрушените от ракетите улици в града са били поправени, както се вижда от кадрите, съобщи кметът Борис Филатов.