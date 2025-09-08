Войната в Украйна:

Руско православие насред война: Патриарх Кирил поведе десетки хиляди московчани на поход (ВИДЕО, СНИМКИ)

08 септември 2025, 09:32 часа 373 прочитания 0 коментара
Руско православие насред война: Патриарх Кирил поведе десетки хиляди московчани на поход (ВИДЕО, СНИМКИ)

На 7 септември в Москва се проведе голямо всемосковско религиозно шествие, посветено на празника на Събора на московските светци. Хиляди вярващи участваха в шествието, което започна след Божествената литургия в катедралата "Христос Спасител", отслужена от руския патриарх Кирил, бивш офицер от КГБ, чието светско име е Михаил Гундяев. 

Според официалния телеграм канал на "Росгвардия" в шествието са взели участие над 40 хиляди души, а то е било охранявано от 1200 служители на националната гвардия. В доклада им се посочва, че вярващите "са изминали около 6 км от катедралата "Христос Спасител" до Новодевичия манастир".  

Снимка: Telegram/Росгвардия

Денят на Събора на московските светци е руски православен празник в чест на всички светци, свързани с Москва - общо 545 души, според уебсайта на списание "Фома".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Руският епископ Сава нарече шествието възраждане на вековната традиция на общоградските религиозни шествия, прекъсната след революцията.

Още: Нов хит в Русия: Изкуствен интелект "възкресява" загинали руски войници, за да се сбогуват с близките им (СНИМКИ)

Припомняме, че въпреки широко изтъкваната в руските медии и общество руска религиозност и придържане към православните ценности, Русия четвърта година води кървава война срещу съседната си държава Украйна, избивайки и осакатявайки хиляди цивилни украинци.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Москва Русия Руска православна църква традиционни ценности
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес