Нов хит в Русия: Изкуствен интелект "възкресява" загинали руски войници, за да се сбогуват с близките им (СНИМКИ)

Нова услуга набира широка популярност в Русия тези дни - възкресяване на починал руски войник с помощта на изкуствен интелект. Кратки видеа с прощално послание от загинал на фронта съпруг/брат/баща и т.н., в което починалият се сбогува с близките си, прегръща ги за последно или им маха с усмивка, а след това се превръща в птица или изкачва стъпалата към Рая. Видеата не могат да се похвалят с особено разнообразие или креативност, но въпреки това напоследък са изключително популярни.

"Не тъгувайте. Аз съм вашият ангел-пазител, сбогом!", казва мъртвият войник в някои от тях, махайки с ръка на зрителя. От гърба му израстват две бели крила и той изчезва в светкавица.

Тези видеа стават все по-търсени сред семействата на загинали руски военни. Предлагат се в няколко варианти - по-обикновената анимация, базирана на снимки на починалия, струва около 1400-1500 рубли. Ако поискате да бъдат добавени и няколко фрази, изречени с гласа на починалия, който може да бъде взет от запазени негови записи, ще трябва да платите три пъти повече, а ако поръчката е спешна, цената се вдига още.

Идеята е на 36-годишната фотографка Анна Корабльова, занимавала се доскоро със заснемане на сватби и кръщенета, която обаче напипва тази доходна ниша и в последните месеци се ориентира почти изцяло към нея. Много от видеата са публикувани на страниците на агенцията й във ВКонтакте.

Идеята се появява, когато през пролетта на 2025 г. при нея идва момиче, загубило брат си във войната. "Предложих й да направя това видео безплатно, при условие че мога да го публикувам в социалната си мрежа. Тя се съгласи и няколко седмици по-късно това видео беше гледано почти един милион пъти, а аз получих повече от 500 поръчки", споделя Корабльова.

В това първо видео се вижда войник в камуфлажна униформа, който прегръща усмихната руса жена (сестра си), след което маха за сбогом, изкачва се по помпозно стълбище, водещо към порта в небето и изчезва в облаците. Във видеото има и ангели, свирещи на тръби. Появява се и името на войника - Салават Хайрутдинов, датите на раждане (1989 г.) и смърт (24 август 2024 г.), както и позивната му "Вятър".

Корабльова добавя, че е залята от поръчки и освен това е щастлива, че е забелязана от руските медии, които вече писаха за нея през последните дни, например Лента.ру. "Когато работата ти, в която си вложил цялата си душа, е призната, това ти дава сила и вдъхновение", добавя скромно тя.

Снимки: принтскрийн/ВКонтакте/ВИДЕОПРОЩАНИЕ OFFICIAL

