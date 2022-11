Руското бягство от Херсон: Руснаци стрелят по руснаци (ВИДЕО)

Видеото е доказателство как вече оттеглилите се руски части обстрелват други руснаци, които тепърва трябва да се изтеглят. С други думи, класически приятелски огън. Вероятно причина за това е, че бягащите с моторна лодка руснаци обстрелват на тръгване друг плавателен съд, с цел да го повредят и да не може да бъде използван да бъдат преследвани. Преди това въпросните руснаци мятат предмет по плавателния съд - вероятно граната, но тя не се взривява.

В крайна сметка, следва безмилостен огън от източния бряг на Днепър въпреки виковете: "Свои, свои".

#Russian occupiers were retreating from #Kherson along the #Dnieper under friendly fire, screaming frantically: "We are yours, we are yours". pic.twitter.com/GpHwQxzMkb