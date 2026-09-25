Хутите са успокоили ЕС: Няма да атакуваме корабите ви

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, които многократно са изстрелвали ракети срещу Израел и са прекъсвали морските транспортни коридори в Червено море, са заявили пред Европейския съюз, че няма да атакуват европейски кораби, пише Financial Times. Групировката заяви, че операциите ѝ в близост до пролива Баб ал-Мандеб не са насочени към прекъсване на международното корабоплаване - фокусът ѝ се измества изцяло към интересите на Саудитска Арабия.

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Тези уверения идват на фона на съобщенията, че Франция е обявила разполагането на войски и системи за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия, за да защити нефтопреработвателните съоръжения в Янбу от удари на хутите.

Милицията наскоро нанесе удари по саудитската столица Рияд и съоръжение на държавната енергийна компания Saudi Aramco, а по-рано извади от строя саудитския нефтопровод "Изток-Запад" с въздушен обстрел. Тази тръба заобикаляше вече блокирания от Иран проток Ормуз.

Какво пише в писмото на хутите до ЕС?

Financial Times съобщава, че подкрепяните от Иран хути са изпратили писмо до ЕС този месец, в което заявяват, че няма да атакуват европейски кораби в Червено море и че свободата на корабоплаването през пролива Баб ал-Мандеб няма да бъде засегната - това казват двама дипломати, запознати с въпроса.

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Един от дипломатите посочва, че писмото е постъпило в службата на ЕС, отговаряща за външната политика и политиката на сигурност, на 10 септември – в същия ден, в който бунтовниците превземат йеменското пристанище Мока. След това групата превзема няколко острова в Червено море и пролива Баб ал-Мандеб, след като отблъсква подкрепяните от Саудитска Арабия бойци, свързани с международно признатото правителство на Йемен.

Писмото пристига, след като през юли хутите подновиха продължаващия вече повече от десетилетие конфликт със Саудитска Арабия, като обявиха блокада на пристанищата на кралството и нападнаха танкери. Този ход се вписва и в по-широките усилия на групата да представи своята кампания като насочена срещу Саудитска Арабия, а не като по-широка заплаха за международното корабоплаване.

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Хутите уверяват САЩ, че няма да атакуват и техни кораби

Бунтовниците също така уверяват САЩ, че няма да атакуват американски кораби, след като Оман улесни преговорите с администрацията на Тръмп.

Президентът Доналд Тръмп заяви този месец, че хутите са съобщили на Вашингтон, че не искат да воюват със САЩ и позволяват на повечето кораби да преминават.

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