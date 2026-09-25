Експлозия на улица под Акропола: Има ранени (ВИДЕА)

Силна експлозия заради предполагаемо изтичане на газ причини частично срутване на двуетажна сграда в популярния централен атински квартал Плака в петък, ранявайки трима души, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Експлозията е разкъсала фасадата на къщата от средата на 20-ти век, счупила е прозорци и е повредила автомобили близо до срутената сграда.

Пожарната служба, полицията и линейка са се втурнали на мястото на улица „Лизикрат“ под Акропола след експлозията, която стана малко след 7:30 ч. сутринта, докато районът е бил отцепен. След експлозията възникнал пожар.

Пострадалите

Държавната телевизия ERT съобщи, че един минувач е получил леки наранявания от експлозията, докато една жена е била безопасно извадена от руините на сградата, а друга - от съседна сграда, която също е претърпяла значителни щети. Съобщава се, че и двете жени са с наранявания, които не са животозастрашаващи.

Οι πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη στην #Πλάκα - Βίντεο pic.twitter.com/PoSDqVnS2D — naftemporiki.gr (@naftemporikigr) September 25, 2026

📹 Βίντεο-ντοκουμέντο: Οι πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους



Νέες δραματικές εικόνες καταγράφουν τα πρώτα δευτερόλεπτα αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη και τη μερική κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα.



Στα πλάνα αποτυπώνεται το πυκνό σύννεφο σκόνης που κάλυψε τον… pic.twitter.com/hBQoxzDxGd — in.gr/news (@in_gr) September 25, 2026

Петима души може да са затрупани

Спасителите претърсват руините на двуетажната къща под Акропола, за да открият до петима души, които може да са били вътре и засега не са дали признаци на живот. Говорителката на пожарната служба Ефи Папаврамопулу заяви, че съседи са предоставили информация на властите, че възрастна двойка живее на горния етаж на срутената сграда, а трима туристи може да са били в краткосрочно наето жилище на долния етаж. „Правим всичко възможно“, за да видим дали някой е останал в капан в руините, каза тя пред държавната телевизия ERT. Специалисти от пожарната служба претърсваха мястото с помощта на куче-любител. ОЩЕ: Инцидент в Германия: Мистериозен взрив на жп гара