Ансамбъл "Гурджиев" пренася древните музикални традиции на Изтока на сцената на "Софийски музикални седмици"

Един от водещите световни ансамбли за традиционна източна музика ще представи завладяващия свят на арменското музикално наследство под ръководството на Левон Ескенян. Древни мелодии, редки традиционни инструменти и музика, която свързва Изтока и Запада – световноизвестният арменски ансамбъл "Гурджиев" гостува на 57-ото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Под ръководството на своя основател Левон Ескенян музикантите ще разкрият богатството на арменските и близкоизточните музикални традиции, съхранили звученето и духовността на вековни култури.

Концертът ще бъде на 30 септември 2026 г. от 19:00 ч. в Централен военен клуб, София, бул. "Цар Освободител" 7. Билети: на касите на зала "България", чрез Eventim.bg и Kupibileti.bg, както и на място преди концерта. Намаления на касите на зала „България“ за пенсионери, студенти и учащи.

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Основан през 2008 г., ансамбълът обединява едни от най-изявените арменски изпълнители на традиционни инструменти. Дудук, саз, тар, каманча, уд, канон, сантур и древни ударни инструменти създават неповторима звукова палитра, която отвежда слушателите към музикалните корени на Изтока.

Фотограф: Nagy Attila

В основата на художествената концепция на ансамбъла стои творчеството на арменския философ, писател и композитор Георги Гурджиев. Чрез оригиналните аранжименти на Левон Ескенян неговата клавирна музика, създадена съвместно с композитора Томас де Хартман, се завръща към своите етнически и културни източници на вдъхновение.

Особено място в репертоара на ансамбъла заема музиката на Комитас – една от най-значимите фигури в арменската музикална история. Неговите произведения оживяват чрез автентичните инструменти и оригиналните интерпретации на Ескенян, които разкриват дълбоката връзка между народната традиция и класическата музика.

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Международното признание идва още с дебютния албум "Music of G. I. Gurdjieff", издаден от престижната звукозаписна компания ECM Records. Записът печели редица отличия, сред които наградата Edison за "Албум на годината" през 2012 г. Следва албум, посветен на Комитас, издаден от ECM през 2015 г.

Фотограф: Susanna Martirosyan

Основателят на ансамбъла Левон Ескенян е пианист, аранжор и изследовател на старинната музика. Роден в Ливан, той завършва Държавната консерватория "Комитас" в Ереван и специализира клавесин в Австрия и Италия. Концертирал е в Европа, Азия, Близкия изток, Южна Америка и Австралия. Неговата мисия е да възроди рядко изпълняван музикален репертоар и да изгради мост между древните традиции и съвременната концертна сцена.

Гостуването на ансамбъл "Гурджиев" е среща с музика, която преминава отвъд географските граници и времето – преживяване, в което древните мелодии звучат с нов живот.

Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития през 2026 г., и с подкрепата на Национален фонд "Култура" и Министерството на културата. Съорганизатори са Столична община, Министерството на културата и Софийската филхармония.