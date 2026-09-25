Финландия и Швеция за първи път съвместно изпратиха изтребители срещу руски военни самолети

Военновъздушните сили на Финландия съобщиха в петък, 25 септември, че шведски и финландски изтребители са излетели спешно, за да идентифицират руски военни самолети, прелитащи в международно небе - над Финския залив. Изтребителите от системата за бърза реакция (QRA) на двете скандинавски държави са били вдигнати вчера. Те са идентифицирали руска ескадрила, състояща се от транспортен самолет Ту-134, изтребители МиГ-31 и Су-30 в международното въздушно пространство.

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Според военните това е била първата съвместна оперативна „мисия за идентифициране“ на въздушните сили на двете най-нови членки на НАТО. Стокхолм и Хелзинки прекъснаха десетилетия на военен неутралитет, след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., за да се интегрират в Алианса и да се пазят от Руската федерация.

Шведският министър-председател в оставка Улф Кристершон коментира операцията в социалната мрежа X, като заяви, че „Балтийско море никога не е било толкова уязвимо, колкото е сега, но също така никога не е било по-добре защитено, отколкото в момента“.

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Finland and Sweden scrambled fighter jets together for the first time to identify Russian military aircraft in international airspace over the Gulf of Finland.



Finnish F/A-18 Hornets and Swedish JAS 39 Gripens intercepted Russian transport aircraft and warplanes as part of… pic.twitter.com/zTRFUEzpOC — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Напрежението около Балтийско море се е повишило рязко през последните години и скандинавски изтребители редовно се издигат във въздуха, за да пресичат руски самолети.

Контекст: Датското военно разузнаване предупреди за руски действия срещу НАТО

Инцидентът се случи в същия ден, в който Датската служба за военно разузнаване (DDIS) заяви, че рискът от руски военни действия срещу страни от НАТО нараства, а пряка инвазия е „много малко вероятна“, но възможна.

„Съществува малък, но нарастващ риск Русия да предприеме ограничена военна атака срещу една или няколко държави от НАТО, граничещи с Русия“, заяви директорът на DDIS Томас Аренкиел на пресконференция, на която представи актуализирана оценка на заплахата от Русия.

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Той посочи, че агенцията все още счита за „много малко вероятно Русия да прояви интерес към нахлуване в държава от НАТО, но не можем да го изключим“. В оценката на DDIS агенцията посочи, че Русия вероятно ще проведе повече хибридни атаки срещу цели в Запада. Тя отбеляза, че в миналото такива атаки „са били насочени предимно към създаване на страх и отслабване на обществената подкрепа за помощта за Украйна“. Сега обаче те са започнали да включват действия, целящи да попречат на подкрепата да достигне до Украйна - като саботаж срещу компании в отбранителния сектор или железопътни превози, пренасящи военно оборудване, посочи агенцията, цитирана от Euronews.

DDIS изрази мнение, че Русия ще засили подобни атаки, които биха могли да включват и „разрушителни кибератаки, които парализират критични обществени функции“.

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