Наследството от Втората световна война е въпрос, който разделя полско-руските отношения, а войната в Украйна накара Полша да ускори разрушаването на паметници на загинали съветски войници в цялата страна.

Русия твърди, че е освободила Полша, когато нейните сили са прогонили германските нацисти в края на войната. Повечето поляци обаче смятат, че Съветският съюз е заменил нацистката окупация с друга форма на репресии.

"Този паметник е паметник на лъжата", казва Карол Науроцки, ръководител на полския Институт за национална памет (IPN), докато стои пред паметника в Глубчице в Южна Полша малко преди неговото разрушаване. "През 1945 г. съветските войски не донесоха свобода, а ново поробване."

Паметници в Бичина и Сташов в Южна Полша и Боболице в Северна Полша също бяха разрушени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди разрушаването на паметниците. "Това е лъжа, чудовищна лъжа, защото толкова много граждани на Съветския съюз са загинали при освобождението на Полша", заяви той пред репортери. "(Това е) поредният опит да се заблуди младото поколение поляци, като се подхранват с лъжи и се провокира омраза към руснаците", добави Песков.

Припомняме, че в Чехия паметник на войниците от Червената армия бе изрисуван във формата на пералня. Това е директна препратка към най-предпочитаните военни трофеи на руските войници, които те масово изнасят от ограбените украински домове.

