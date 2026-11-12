"Руснаците ни казаха, че шефът им е ядосан - няма да спре": Зеленски пред Европа за преговорите в Абу Даби (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви пред европейски лидери на срещата им в Дъблин днес, 12 ноември, че по време на двудневните преговори за мир в Абу Даби делегацията на Киев е чула нещо обезпокоително от руските представители. То всъщност не е новост - Москва открито го повтаря в различни публични изяви на кремълски официални лица, а именно, че диктаторът Владимир Путин отказва да предприеме действия за деескалация.
„За жалост, вчера руснаците казаха, че нямат позволение да обсъждат стъпки, които могат да намалят ужасите на тази война. Това беше в противовес на нашия пореден опит да окажем натиск за стъпки за деескалация в Черно море и да се спрат ударите по енергийната инфраструктура в Украйна. Но това, което нашата делегация чу в отговор, е, че руският шеф е ядосан и иска да продължи ударите“, бяха думите на Зеленски.
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Unbelievable. Russian negotiators said their boss was angry and wanted to keep up the strikes... Zelensky has revealed what went on behind closed doors in Abu Dhabi. It turns out that when presented with peace proposals for a ceasefire, Medinsky's delegation could only mumble in response, saying they had no authority to discuss such matters. Instead of anything constructive, the Ukrainians were told that the Russian boss was angry and had no intention of stopping. The fear of the Kremlin's KGB thug turned out to be far greater than we could have imagined…— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
Срещата на Европейската политическа общност в Дъблин
Европейските лидери се събраха в ирландската столица Дъблин, за да обсъдят бъдещето на континента. Преговарящите от екипа на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, пък се очаква да се отправят натам директно от Кремъл, където се срещнаха с Путин.
В ирландската столица се провежда срещата на върха на Европейската политическа общност - по-широк формат от ЕС, в който влизат още държави като Украйна и Обединеното кралство, след като такава форма на дискусии преди години бе предложена от френския президент Еманюел Макрон. Сред участниците са министър-председателите на Канада, Унгария, Полша, Дания и други държави - общо около 50 европейски лидери и високопоставени политици. Основната тема е войната в Украйна и преговорите за мир.
🚨 JUST IN: European leaders gather in Dublin to discuss the continent's future. Trump's negotiators are heading there straight from Putin The European Political Community summit is taking place in the Irish capital. Participants include the prime ministers of Canada, Hungary, Poland, Denmark and other countries — around 50 European leaders and senior politicians in total. The main topic is the war in Ukraine. Zelensky is expected to meet Steve Witkoff and Jared Kushner this evening. Trump's negotiators will fly to Dublin straight from the Kremlin, immediately after their meeting with Putin.— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
Очаква се Зеленски да се срещне със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър тази вечер.
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Не може да се преговаря без Европа: говорят Макрон и Мерц
"Очевидно от руска страна се засилва готовността да се признае, че не може да се говори за Европа без самата Европа. Това, преди всичко, е добра новина", изтъкна в кулоарите германският канцлер Фридрих Мерц.
Germany's Chancellor Merz: There is apparently a growing willingness on the Russian side to recognize that Europe cannot be discussed without Europe. That is, first of all, good news. https://t.co/RMAm8eUP78— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
"Без европейците няма подкрепа за Украйна. Нека бъдем честни – подкрепата от САЩ вече я няма", заяви пък френският президент. Еманюел Макрон.
French President Macron on Ukraine: Without Europeans, there is no support for Ukraine. Let's be honest, there is no more U.S. support. https://t.co/hpvCnG9qNN— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
"Трябва отново да поемем инициативата и да започнем преговори с Русия като европейци - и именно тогава ще се определи форматът на тези преговори", категоричен е той след участието на делегации от Франция, Германия, Великобритания, Италия, ЕС и НАТО в дискусиите в Абу Даби. Те обаче не разговаряха с руските представители - Кремъл прояви искрено нежелание.
French President Macron: We must take the initiative again to engage in discussions with Russia as Europeans, and it is at that point that the format will be defined. https://t.co/h4ZoORukAE— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026