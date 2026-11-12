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"Руснаците ни казаха, че шефът им е ядосан - няма да спре": Зеленски пред Европа за преговорите в Абу Даби (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 16:17 часа 1201 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Руснаците ни казаха, че шефът им е ядосан - няма да спре": Зеленски пред Европа за преговорите в Абу Даби (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви пред европейски лидери на срещата им в Дъблин днес, 12 ноември, че по време на двудневните преговори за мир в Абу Даби делегацията на Киев е чула нещо обезпокоително от руските представители. То всъщност не е новост - Москва открито го повтаря в различни публични изяви на кремълски официални лица, а именно, че диктаторът Владимир Путин отказва да предприеме действия за деескалация.

„За жалост, вчера руснаците казаха, че нямат позволение да обсъждат стъпки, които могат да намалят ужасите на тази война. Това беше в противовес на нашия пореден опит да окажем натиск за стъпки за деескалация в Черно море и да се спрат ударите по енергийната инфраструктура в Украйна. Но това, което нашата делегация чу в отговор, е, че руският шеф е ядосан и иска да продължи ударите“, бяха думите на Зеленски.

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Срещата на Европейската политическа общност в Дъблин

Европейските лидери се събраха в ирландската столица Дъблин, за да обсъдят бъдещето на континента. Преговарящите от екипа на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, пък се очаква да се отправят натам директно от Кремъл, където се срещнаха с Путин.

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В ирландската столица се провежда срещата на върха на Европейската политическа общност - по-широк формат от ЕС, в който влизат още държави като Украйна и Обединеното кралство, след като такава форма на дискусии преди години бе предложена от френския президент Еманюел Макрон. Сред участниците са министър-председателите на Канада, Унгария, Полша, Дания и други държави - общо около 50 европейски лидери и високопоставени политици. Основната тема е войната в Украйна и преговорите за мир.

Очаква се Зеленски да се срещне със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър тази вечер.

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Не може да се преговаря без Европа: говорят Макрон и Мерц

"Очевидно от руска страна се засилва готовността да се признае, че не може да се говори за Европа без самата Европа. Това, преди всичко, е добра новина", изтъкна в кулоарите германският канцлер Фридрих Мерц.

"Без европейците няма подкрепа за Украйна. Нека бъдем честни – подкрепата от САЩ вече я няма", заяви пък френският президент. Еманюел Макрон.

"Трябва отново да поемем инициативата и да започнем преговори с Русия като европейци - и именно тогава ще се определи форматът на тези преговори", категоричен е той след участието на делегации от Франция, Германия, Великобритания, Италия, ЕС и НАТО в дискусиите в Абу Даби. Те обаче не разговаряха с руските представители - Кремъл прояви искрено нежелание.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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