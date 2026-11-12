Украински командир: Ние отклонихме двете ракети "Орешник", забили се в 3 гаража и в окупираните земи (ВИДЕО)

Командир от „Нощната стража“ - украинското подразделение за териториална отбрана и електронна война, което разработи и използва модерната система за електронно заглушаване Lima Quant ("Лима"), - заяви пред The New York Times, че тя е успяла да отклони две руски ракети "Орешник". Твърди се, че балистичните ракети със среден обсег, с които диктаторът Владимир Путин се хвали и с които плаши Украйна и Европа, са били насочени срещу украинската столица на 24 май тази година, но член на подразделението е използвал "Лима" и ги е спрял.

Всичко това е станало след предупреждения от американските разузнавателни служби за предстоящо изстрелване.

Данните на командира с позивна „Алхимик“ обаче не могат да бъдат проверени по независим път.

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Едно от оръжията, по думите му, е поразило в крайна сметка гаражи в Киевска област, на километри разстояние от каквато и да е военна цел. Второто се е разпаднало по време на полет и е паднало на територия, окупирана от Русия. Тези детайли и датата, която се цитира, насочват към случая с "Орешник"-а, за който публично стана известно, че се е приземил в град Била Церква в Киевска област. Там успешно е поразил... 3 гаража. Обаче е имало още един "Орешник", който, по всичко изглежда, е ударил в окупираната от руснаците Донецка област, по-конкретно близо до Авдеевка или Ясиновата (предградие на Донецк), съобщиха още тогава украински мониторингови канали. Наблюдателите също така не изключваха възможността руснаците да са ударили собствените си войски в този район.

NEW angle of Russian Oreshnik missile strike on Ukraine's Bila Tserkva. The likely target was the local airfield. https://t.co/8FqM5QAHqb — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026

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Ударът по гаражи в Била Церква

Била Церква е на около 80 километра южно от Киев. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи в нощта на 24 май, че пожар е обхванал три гаража в кооператив, а регионалните прокурори съобщиха за щети по сграда на предприятие. Нямаше данни за жертви.

Изстрелванията на 24 май бяха част от третото използване на ракетата „Орешник“ срещу Украйна - след ударите по Днипро през ноември 2024 г. и в Лвовска област през януари 2026 г.

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Руското министерство на отбраната тогава заяви, че е нанесло ответен удар с ракети „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“ и че определените цели са били поразени.

Владимир Путин представи различна версия на събитията на 4 юни, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург. „За да бъда напълно откровен, ще споделя с вас важна държавна военна тайна: ние просто нанесохме удари по места, където беше възможно да се наблюдават резултатите“, заяви той. „Това важи за Била Церква и още повече за района на ДНР (т.нар. Донецка народна република - бел. ред.) в рамките на основната укрепена зона": Дори Явор Дачков усеща военния провал на Путин: Диктаторът призна за два "Орешник"-а и надрънка небивалици за украинските загуби (ВИДЕО).

Путин заяви, че руски дронове по-късно са влезли в „съоръжението, което ударихме“ - коментар, широко отразяван като препратка към хамбар или навес, - и са наблюдавали как са се приземили бойните глави. Той добави, че не е имало „пълно бойно използване" на „Орешник“ на украинска територия.

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Putin: The "Oreshnik" has not yet been used in a combat role against Ukraine. The last strike was carried out at a location where the results could be easily observed. https://t.co/JlUhFfQRfx — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Как работи системата "Лима"?

„Лима“ е разработена от украинската фирма Cascade Systems и „Нощна стража". Lima Quant беше разгърната около столицата през август 2025 г. като „мрежови електромагнитен купол“, казва командирът с позивна "Алхимик" пред The New York Times.

Системата първо е заглушила навигационните сигнали, а след това е подправила GPS-координатите, така че устройствата, а според официални източници - и приближаващите се оръжия, - да регистрират фалшиво местоположение в столицата на Перу - Лима.

Cascade Systems съобщи, че „Лима“ е отклонила повече от 30 крилати ракети и 10 000 дрона през първите три месеца на 2026 г. Цитираният командир от "Нощна стража" казва, че 33 от 62-те ракети „Кинжал“, изстреляни в зоната на покритие на системата, са се разпаднали във въздуха. Тези данни не могат да бъдат проверени по независим път.

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Украйна също така предприе стъпки за създаване на космически сили, за да подобри ранното предупреждение срещу ракети от клас „Орешник“.