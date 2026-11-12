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След Карик: Още един треньор от Висшата лига беше уволнен

12 ноември 2026, 16:09 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След Карик: Още един треньор от Висшата лига беше уволнен

Кристъл Палас е вторият клуб от Висшата лига, който уволни треньора си на 12 ноември, след като Манчестър Юнайтед направи същото с Майкъл Карик. "Орлите" се разделиха с френския си мениджър Пиер Саж след загубата от Ливърпул с 1:3, която е седма в последните десет мача за тима от Лондон, обявиха от клуба. Той имаше нелеката задача да замени любимеца на феновете Оливер Гласнер, под чието ръководство отборът спечели Лигата на конференциите, ФА Къп и Купата на лигата.

Томас Франк може да поеме Кристъл Палас

47-годишният Пиер Саж оставя отбора на последно място във Висшата лига. Английският тим е на 21-во място в Лига Европа, където има само една победа от четири мача. "Клубът държи да благодари на Пиер и щаба му за усилията по време на периода им в южен Лондон и им желаем най-доброто при продължението на кариерите им", написаха от Кристъл Палас. Според информация на английските медии датчанинът Томас Франк, който е водил Брентфорд и Тотнъм, преговаря с ръководството на клуба, за да поеме поста на мениджър.

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Пиер Саж може да се завърне във Франция

Пиер Саж може веднага да се върне в Ланс, където бе избран за най-добър треньор в Лига 1 през миналия сезон. Той е основният вариант за заместник на уволнения в Ланс Яник Каюзак, като другите двама са Дидие Дегар и Тиаго Мота. Каюзас е вторият уволнен треньор на Ланс през сезона, като той замени германеца Дино Топмьолер в средата на месец септември.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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