След Карик: Още един треньор от Висшата лига беше уволнен

Кристъл Палас е вторият клуб от Висшата лига, който уволни треньора си на 12 ноември, след като Манчестър Юнайтед направи същото с Майкъл Карик. "Орлите" се разделиха с френския си мениджър Пиер Саж след загубата от Ливърпул с 1:3, която е седма в последните десет мача за тима от Лондон, обявиха от клуба. Той имаше нелеката задача да замени любимеца на феновете Оливер Гласнер, под чието ръководство отборът спечели Лигата на конференциите, ФА Къп и Купата на лигата.
Томас Франк може да поеме Кристъл Палас
47-годишният Пиер Саж оставя отбора на последно място във Висшата лига. Английският тим е на 21-во място в Лига Европа, където има само една победа от четири мача. "Клубът държи да благодари на Пиер и щаба му за усилията по време на периода им в южен Лондон и им желаем най-доброто при продължението на кариерите им", написаха от Кристъл Палас. Според информация на английските медии датчанинът Томас Франк, който е водил Брентфорд и Тотнъм, преговаря с ръководството на клуба, за да поеме поста на мениджър.
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🚨🔴🔵 Crystal Palace have sacked Pierre Sage, decision made on Monday and confirmed. Sage wants a break after Palace job, nothing advanced with RC Lens. Thomas Frank leads the candidates list for replacement, as @SamiMokbel_BBC reports. https://t.co/XJkSWj4lpo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026
Пиер Саж може да се завърне във Франция
Пиер Саж може веднага да се върне в Ланс, където бе избран за най-добър треньор в Лига 1 през миналия сезон. Той е основният вариант за заместник на уволнения в Ланс Яник Каюзак, като другите двама са Дидие Дегар и Тиаго Мота. Каюзас е вторият уволнен треньор на Ланс през сезона, като той замени германеца Дино Топмьолер в средата на месец септември.
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