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Лоша хигиена и липса на регистрация: БАБХ затвори незаконна мандра

12 ноември 2026, 16:16 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Лоша хигиена и липса на регистрация: БАБХ затвори незаконна мандра

Нерегламентирано производство на млечни продукти в нерегистриран по Закона за храните обект установиха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пазарджик съвместно със служители на Икономическа полиция в село Лесичово, област Пазарджик. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Проверката е извършена по сигнал. Обектът е бил в изключително лошо хигиенно състояние. Сградният фонд и наличното оборудване не отговарят на изискванията за производство на млечни продукти. По време на проверката в три казана са се обработвали общо 230 литра прясно краве мляко. На място са открити и 127 кг готови млечни продукти – сирене, кашкавал и извара. Още: Мандра поставила фалшив срок на годност на тонове айрян и кисело мляко

За установените количества мляко и млечни продукти не са представени документи за произход и информация, гарантираща тяхната проследимост. Издадено е разпореждане за забрана на установените количества. Млякото и млечните продукти ще бъдат унищожени под контрола на ОДБХ - Пазарджик. Със заповед е спряна дейността на нерегистрирания обект. На собственика е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Действията по случая продължават. Още: Две незаконни кланици разкриха БАБХ и МВР

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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