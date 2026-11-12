Скорци "бомбардират" Рим, жителите ходят с чадъри (ВИДЕО)

Огромни ята от хиляди скорци превзеха небето над Рим, превръщайки ежедневието в италианската столица в истинско изпитание за местните жители и туристите. Прелетните птици, които всяка есен и зима се струпват в града, покриват дърветата, паркираните автомобили, светофарите и тротоарите по ключови булеварди.
Ситуацията е толкова сериозна, че много римляни са принудени да носят разтворени чадъри дори в слънчеви дни, за да се предпазят от непрекъснатата "бомбардировка" от въздуха.
Градските власти в Рим са мобилизирали специални екипи, които се опитват да прогонят птиците от жилищните и оживените зони по хуманен начин. Използват се мощни високоговорители, излъчващи сирени и записани тревожни крясъци на самите скорци или звуци от хищни птици, с цел да се наруши нощуването им и да бъдат принудени да се преместят извън пределите на града. Прилагат се и светлинни лазери в привечерните часове.
Thousands of starlings swarm Rome, covering the city in droppings Flocks of migratory birds are leaving droppings on trees, cars and traffic lights every day. Residents have been forced to carry umbrellas to protect themselves from the “bombardment”. The city authorities are trying to scare the birds away with sirens and loud noises. Shooting them has been ruled out as pointless because there are simply too many starlings.— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026