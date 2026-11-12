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Скорци "бомбардират" Рим, жителите ходят с чадъри (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 14:12 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Скорци "бомбардират" Рим, жителите ходят с чадъри (ВИДЕО)

Огромни ята от хиляди скорци превзеха небето над Рим, превръщайки ежедневието в италианската столица в истинско изпитание за местните жители и туристите. Прелетните птици, които всяка есен и зима се струпват в града, покриват дърветата, паркираните автомобили, светофарите и тротоарите по ключови булеварди.

Ситуацията е толкова сериозна, че много римляни са принудени да носят разтворени чадъри дори в слънчеви дни, за да се предпазят от непрекъснатата "бомбардировка" от въздуха. 

Градските власти в Рим са мобилизирали специални екипи, които се опитват да прогонят птиците от жилищните и оживените зони по хуманен начин. Използват се мощни високоговорители, излъчващи сирени и записани тревожни крясъци на самите скорци или звуци от хищни птици, с цел да се наруши нощуването им и да бъдат принудени да се преместят извън пределите на града. Прилагат се и светлинни лазери в привечерните часове.

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Рим скорци
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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