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Руски блогъри пробиха OpenAI, представяйки се за Рустем Умеров, и измъкнаха вътрешна информация за Пентагона

12 ноември 2026, 15:54 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Руски блогъри пробиха OpenAI, представяйки се за Рустем Умеров, и измъкнаха вътрешна информация за Пентагона

Руските блогъри Лексус и Вован са пробили OpenAI като единият от тях се е представил за Рустем Умеров, началника на Службата за външно разузнаване на Украйна. Той е провел 17-минутен разговор с трима служители на OpenAI като през цялото време дори е държал камерата си изключена. Служителите са приели на доверие, че разговарят с висш украински чиновник и са обсъдили с него военните технологии, помощта за Украйна и взаимодействията с Пентагона, използването на изкуствен интелект във военните операции и съвместните разработки с Киев.

Случаят беше разкрит след като Лексус и Вован публикуваха 17-минутния запис на разговора в платформата Rumble, а след това новината гръмна в американското разследващо издание The Intercept на 11 ноември.

Според информацията, в разговора са се включили трима високопоставени експерти на OpenAI по национална сигурност:

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  • Саша Бейкър, ръководител на политиката за национална сигурност в OpenAI и бивш високопоставен служител на Пентагона;
  • Каролайн Зиър, ръководител на стратегическите инициативи, също с опит в Министерството на отбраната на САЩ;
  • Бен Крамптън, отговарящ за европейската национална сигурност в компанията и бивш служител в структурите на ЕС и ООН.

Според разказа на Владимир Кузнецов (Вован), схемата е сработила чрез т.нар. "верижно доверие". Блогърите първо са се свързали с реален украински представител в Сан Франциско, представяйки се за Рустем Умеров, а той е съдействал за уреждането на видеоконференцията с екипа на OpenAI.

Въпреки че през цялата видеосреща мнимият Умеров не е включил нито веднъж камерата си, служителите на OpenAI не са се усъмнили в самоличността му. 

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Според официално изявление на говорителя на OpenAI Нейт Евънс, компанията е научила за пробива и е започнала вътрешно разследване "преди седмици". Вероятно от това следва, че самото обаждане се е състояло през септември – октомври 2026 г.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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