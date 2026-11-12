Войната в Украйна:

Европейската комисия поиска спешно възстановяване на "Старлинк" за украинските войски

12 ноември 2026, 16:21 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Европейската комисия поиска спешно възстановяване на "Старлинк" за украинските войски

Европейската комисия призова днес достъпът на украинските войски до услугата на "Старлинк" да бъде спешно възстановен. Говорител на ЕК посочи, че съобщенията за поредно прекъсване на достъпа са тревожни и ако се потвърдят, биха били неприемливи. 

Той отбеляза, че достъпът до спътниковата услуга е от решаващо значение за отбраната на Украйна. Не за първи път има проблем по този въпрос, добави говорителят. Той потвърди, че продължават разговорите за по-пълното включване на Украйна към европейските съоръжения за междуправителствени спътникови съобщения. 

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По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски каза, че украинските военни от няколко дни отчитат значителни смущения в работата на системата "Старшийлд" (Starshield), които засягат цялата фронтова линия и окупираните от Русия части на Украйна. Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна, добави той.

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Европейска комисия Starlink война Украйна старлинк Starshield
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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