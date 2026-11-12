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НАТО: Русия вече губи толкова войници месечно, колкото САЩ през 14-те години на войната във Виетнам

12 ноември 2026, 13:30 часа 992 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО: Русия вече губи толкова войници месечно, колкото САЩ през 14-те години на войната във Виетнам

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Русия губи всеки месец по над 40 000 войници в Украйна - убити и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат отново към бойни действия. Предварителните данни, които той цитира, сочат, че за октомври числото вероятно ще надхвърля дори 50 000 души. Нидерландският бивш премиер сравни тези загуби с понесените от САЩ през 14-те години на войната във Виетнам.

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От няколко месеца Русия губи по над 40 000 войници

В речта си на форума Atlantic Future Forum на 11 ноември Рюте заяви, че руският диктатор Владимир Путин претърпява поражение на бойното поле, тъй като през последните няколко месеца Русия губи всеки месец над 40 000 войници, убити или тежко ранени.

„Съединените щати загубиха 56 000 души за 14 години във Виетнам. Тук, за един месец, Русия губи 40 000 души – убити или тежко ранени. А през октомври, според предварителни данни, това число може да е надхвърлило 50 000. Петдесет хиляди за един месец", повтори генералният секретар на НАТО.

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Той добави, че на фона на провала си на бойното поле Путин се опитва да сломи волята на Украйна за борба, като атакува цивилното население, нанася удари по украински градове с ракети и дронове и се стреми да унищожи критичната инфраструктура преди настъпването на зимата.

"Путин се опитва да ни раздели"

„Русия също така засили кампанията си от враждебни действия в цяла Европа. Путин се опитва да ни раздели, да дестабилизира нашите общества и да подкопае подкрепата ни за Украйна чрез палежи, инциденти с дронове, кибератаки и други злонамерени дейности. Но нека бъдем ясни. Той се проваля. За всяка руска хибридна атака срещу нашите нации ние изпращаме още повече подкрепа за Украйна", заяви Рюте.

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НАТО оцени също, че през септември Русия е понесла над 50 000 жертви във войната си срещу Украйна, от които 28 000 са загинали. Това число, което Bloomberg цитира благодарение на неназован висш служител на Алианса, е значително по-високо от загубите, понесени от Въоръжените сили на Украйна.

През лятото НАТО оцени, че Русия е загубила над 1,4 милиона войници във войната си срещу Украйна. По класификацията на отбранителния съюз под военни жертви се разбира убити, тежко ранени (без възможност да се върнат в боевете), пленени и изчезнали.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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