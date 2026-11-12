НАТО: Русия вече губи толкова войници месечно, колкото САЩ през 14-те години на войната във Виетнам

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Русия губи всеки месец по над 40 000 войници в Украйна - убити и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат отново към бойни действия. Предварителните данни, които той цитира, сочат, че за октомври числото вероятно ще надхвърля дори 50 000 души. Нидерландският бивш премиер сравни тези загуби с понесените от САЩ през 14-те години на войната във Виетнам.

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От няколко месеца Русия губи по над 40 000 войници

В речта си на форума Atlantic Future Forum на 11 ноември Рюте заяви, че руският диктатор Владимир Путин претърпява поражение на бойното поле, тъй като през последните няколко месеца Русия губи всеки месец над 40 000 войници, убити или тежко ранени.

„Съединените щати загубиха 56 000 души за 14 години във Виетнам. Тук, за един месец, Русия губи 40 000 души – убити или тежко ранени. А през октомври, според предварителни данни, това число може да е надхвърлило 50 000. Петдесет хиляди за един месец", повтори генералният секретар на НАТО.

NATO Secretary General: Russia loses as many troops in one month as the US lost during 14 years of the Vietnam War According to Mark Rutte, the Russian military has suffered more than 40,000 casualties per month in recent months, including killed and seriously wounded. In October, the figure may have exceeded 50,000. For comparison, the US lost around 56,000 servicemembers killed during the 14-year Vietnam War. The NATO Secretary General also noted that Russia is intensifying hybrid attacks against European countries. The Russian intelligence services’ toolkit includes arson, drone provocations and cyberattacks. Rutte said Moscow is trying to undermine support for Ukraine, but NATO will respond by stepping up its assistance to Kyiv. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026

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Той добави, че на фона на провала си на бойното поле Путин се опитва да сломи волята на Украйна за борба, като атакува цивилното население, нанася удари по украински градове с ракети и дронове и се стреми да унищожи критичната инфраструктура преди настъпването на зимата.

"Путин се опитва да ни раздели"

„Русия също така засили кампанията си от враждебни действия в цяла Европа. Путин се опитва да ни раздели, да дестабилизира нашите общества и да подкопае подкрепата ни за Украйна чрез палежи, инциденти с дронове, кибератаки и други злонамерени дейности. Но нека бъдем ясни. Той се проваля. За всяка руска хибридна атака срещу нашите нации ние изпращаме още повече подкрепа за Украйна", заяви Рюте.

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НАТО оцени също, че през септември Русия е понесла над 50 000 жертви във войната си срещу Украйна, от които 28 000 са загинали. Това число, което Bloomberg цитира благодарение на неназован висш служител на Алианса, е значително по-високо от загубите, понесени от Въоръжените сили на Украйна.

През лятото НАТО оцени, че Русия е загубила над 1,4 милиона войници във войната си срещу Украйна. По класификацията на отбранителния съюз под военни жертви се разбира убити, тежко ранени (без възможност да се върнат в боевете), пленени и изчезнали.

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