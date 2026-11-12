Войната в Украйна:

Бомбата за убития полковник вкарана с балон през балтийските държави. Извършителят избягал от Русия

12 ноември 2026, 14:44 часа 1075 прочитания 3 коментара
Снимка: Телеграм
Бомбата за убития полковник вкарана с балон през балтийските държави. Извършителят избягал от Русия

Руското издание "Фонтанка" съобщава, че бомбата, с която бе убит тази сутрин в Санкт Петербург руският офицер, е била доставена в Ленинградска област с балон с горещ въздух от балтийските държави. Заподозреният за атентата е успял да напусне Русия.

Смята се, че извършителят е 31-годишен жител на Санкт Петербург, родом от Псковска област, съобщи телеграм каналът ASTRA. Мъжът е следил полковника поне месец. В 1:00 ч. тази сутрин той е поставил взривното устройство под колата, паркирана близо до магазин. В 2:43 ч. сутринта извършителят се е качил на полет за Истанбул и е кацнал в Турция в 6:05 ч. По време на експлозията той вече е пътувал към Кишинев, откъдето не се екстрадират лица в Русия, посочват руски информационни канали.

Самоличността на убития руски офицер не се съобщава. Предполага се обаче, че става дума за Дмитрий Лободин, полковник от 6-та армия на руските ВВС и ПВО.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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