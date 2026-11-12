Бомбата за убития полковник вкарана с балон през балтийските държави. Извършителят избягал от Русия

Руското издание "Фонтанка" съобщава, че бомбата, с която бе убит тази сутрин в Санкт Петербург руският офицер, е била доставена в Ленинградска област с балон с горещ въздух от балтийските държави. Заподозреният за атентата е успял да напусне Русия.
Смята се, че извършителят е 31-годишен жител на Санкт Петербург, родом от Псковска област, съобщи телеграм каналът ASTRA. Мъжът е следил полковника поне месец. В 1:00 ч. тази сутрин той е поставил взривното устройство под колата, паркирана близо до магазин. В 2:43 ч. сутринта извършителят се е качил на полет за Истанбул и е кацнал в Турция в 6:05 ч. По време на експлозията той вече е пътувал към Кишинев, откъдето не се екстрадират лица в Русия, посочват руски информационни канали.
Самоличността на убития руски офицер не се съобщава. Предполага се обаче, че става дума за Дмитрий Лободин, полковник от 6-та армия на руските ВВС и ПВО.
Suspect in bombing of senior officer in St. Petersburg successfully escapes Russia According to Russian media reports, a 31-year-old man from the Pskov region planted an explosive device under the officer’s car, then flew to Istanbul before travelling on to Chisinau. His trail goes cold after that. The identity of the victim has still not been disclosed.— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026