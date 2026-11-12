Как ще се промени Земята след 250 милиона години: 4 теории на учените

Учените прогнозират, че след около 250 милиона години континентите може да се обединят отново.

Как ще се промени Земята?

Познатата карта на света може да се промени напълно, когато Атлантическият океан изчезне и всички континенти се слеят отново в една огромна земна маса. Както пише изданието Илмесаджеро, геолозите са моделирали четири възможни бъдещи сценария за Земята и са установили, че при едно от тях централните региони на новия суперконтинент биха могли да станат изключително горещи и сухи.

Учените припомнят, че преди 200 милиона години всички съвременни континенти са образували един-единствен суперконтинент, Пангея. С течение на времето той се е разпаднал и частите му са се отдалечили една от друга, образувайки днешните континенти и океани.

Въпреки това, движението на тектоничните плочи продължава. Учените прогнозират, че континентите могат да се съберат отново след приблизително 250 милиона години. Хана Дейвис, геолог в Германския изследователски център за геонауки, отбеляза, че бъдещият суперконтинент може да прилича на Пангея.

Професорът по геология от университета в Охайо Деймиън Нанс също смята, че появата на нова, обединена земна маса е практически неизбежна. Точното време на нейното формиране и географското ѝ местоположение обаче остават неизвестни.

Как ще изглеждат континентите в бъдеще? Учените разглеждат четири основни сценария за образуването на нов суперконтинент.

Аврика. Тихият и Атлантическият океан постепенно ще изчезнат, а континентите ще се слеят на екватора.

Амазия. Почти всички континенти ще се съберат около Северния полюс. Само Антарктида ще остане отделна.

Новопангея. Атлантическият океан ще продължи да се разширява, докато Тихият океан постепенно ще изчезне. В резултат на това континентите ще се сблъскат от противоположната страна на планетата.

Пангея Ултима. Атлантическият океан ще изчезне и континентите ще се слеят около басейна му, образувайки сушата, напомняща древна Пангея.

Какъв ще бъде климатът на новия суперконтинент? Сливането на континентите ще повлияе не само на географията, но и на климата на планетата. Прогнозират се особено сурови условия, ако се образува Пангея Ултима.

Компютърното моделиране показва, че вътрешността на такъв суперконтинент може да стане изключително гореща и суха. Това се дължи на отдалечеността му от океаните, което затруднява проникването на влажен морски въздух дълбоко във вътрешността. Интензивната вулканична дейност също може да окаже влияние.

Според Деймиън Нанс, вътрешността на суперконтинентите представлява доста сурова среда. Ученият обаче отбелязва, че климатичните условия на древна Пангея биха могли да играят роля в еволюцията на динозаврите и бозайниците.

Защо континентите продължават да се движат? Движението на континентите се случва поради движението на тектоничните плочи, които се плъзгат по земната мантия - слой от гореща, полутвърда скала под земната кора.

Този процес се подхранва от вътрешната топлина на планетата, която причинява циркулация на мантията. Именно тази циркулация задвижва движението на тектоничните плочи и постепенно променя контурите на континентите и океаните.

Според Хана Дейвис, Земята вече е преживяла от четири до пет цикъла на формиране и разпадане на суперконтиненти през цялата си история. Възможно е да има общо до седем такива цикъла.

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