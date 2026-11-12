Мед, сирене, масло, месо и лой: БАБХ спря опасни продукти на границите с Турция и Сърбия

Инспектори от дирекция “Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха мед, овча лой, млечни и месни продукти на граничните контролно пропускателни пунктове със Сърбия и Турция. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Действията са извършени съвместно със служители на Агенция “Митници“. При проверка на лек автомобил с българска регистрация на вход в страната на “Лесово“ са установени 200 кг пчелен мед и 300 кг млечни продукти – сирене и масло. Още: Лоша хигиена и липса на регистрация: БАБХ затвори незаконна мандра

При контролни действия на пункт “Капитан Андреево“ инспекторите са иззели 225 кг овча лой, превозвани в багажното отделение на автобус с турска регистрация. На пункт “Калотина“ в автобус със сръбска регистрация са установени 56 кг месни и 36 кг млечни продукти. Стоките са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване. Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Още: Този път албански: БАБХ спря 4,6 тона чушки с пестициди