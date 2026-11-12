Учени: Медузите и гъбите имат общ прародител, пътищата им са се разделили преди милиарди години

Дълго време гъбите са били считани за растения, докато учените най-накрая не са ги отделили в отделно царство. Известно е също, че преди милиарди години гъбите и медузите са имали общ прародител, но по-късно пътищата им са се разделили и оттогава те са се развили по напълно различни еволюционни пътища, пише Science Focus.

Общият прародител на гъбите и медузите

Защо тогава медузата е животно, а гъбата не? Според изследователите има няколко причини за това. Известно е, че животните имат гъвкави клетъчни стени, смилат храната вътре в тялото, способни са да се движат и имат специални тъкани като нерви и мускули. В същото време гъбите имат твърди клетъчни стени, смилат храната извън тялото, не могат да се движат и нямат нерви и мускули.

И все пак, гъбите и медузите са имали общ прародител, който е живял на Земята преди около милиард години. Но оттогава пътищата им са се разделили - гъбите и медузите са се развили по съвсем различни еволюционни пътища. Според изследователите, медузите са се появили на планетата преди поне 500 милиона години - по това време гъбите вече са се установили здраво в различно царство.

Трябва да се отбележи, че медузите принадлежат към вида жилещи, докато гъбите са изолирани в напълно отделно царство на дивата природа, принадлежащо нито към растенията, нито към животните. По същество това се дължи на факта, че те коренно се различават по клетъчна структура, вид хранене и начин на живот.

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Според други учени първите многоклетъчни животни на Земята са били предците на гребенестите медузи, а не на гъбите.

Международен екип от генетици откри първите категорични доказателства, че най-ранните многоклетъчни животни на Земята са били по-сходни по структурата на тялото си със съвременните гребеновидни медузи, отколкото с гъби, както много еволюционисти са смятали преди. Това съобщи в сряда пресслужбата на Калифорнийския университет в Бъркли (UC Berkeley).

„Гъбите традиционно се смятат за потомци на най-древните животни на Земята, тъй като им липсва нервна система, мускули и други тъкани, което ги прави да приличат на колонии от много едноклетъчни протозои. Нашият хромозомен анализ разкри, че първите многоклетъчни животни всъщност са били предците на гребеновидните медузи, а не на гъби“, казва професор Даниел Рохсар от UCBerkeley, цитиран от пресслужбата на университета.

Повечето съвременни животински групи и типове са се появили преди приблизително 540-520 милиона години, по време на така наречената „камбрийска експлозия“. Още по-рано са се появили най-ранните морски гъби, като вкаменелите останки датират от едиакарската епоха, предшестваща камбрия. Много генетици предполагат, че първите медузи, както и предците на съвременните гребеновидни медузи, са се появили малко по-късно.