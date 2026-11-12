Проклятието на защитник в Ман Юнайтед: Не е изкарвал два сезона при един треньор

Манчестър Юнайтед записа най-лошия си страт на сезон от 40 годни насам, като след изиграването на 10 кръга от Висшата лига, "червените" дяволи се намират в зоната на изпадащите. Всичко това доведе до уволнението на Майкъл Карик, който през миналия сезон успя да класира отбора в Шампионска лига. Но с неговата смяна, една уникална серия на защитника Матайс де Лихт продължава без прекъсване. В професионалната си кариера той не е имал два поредни сезона, които да започва с един и същи треньор.

Матайс де Лихт смени много треньори

Матайс де Лихт започна професионалната си кариера в средата на сезон 2016/17 в Аякс. Тогава треньор на нидерландския гранд беше Петер Бош. Бош напусна Аякс в края на сезона и следващата кампания започна под ръководството на Марсел Кайзер. Но той беше заместен от Ерик тен Хаг още през декември 2017 г. Сезон 2018/19 на Де Лихт преминава изцяло под ръководството на Тен Хаг, но централният защитник осъщестява трансфера си в Ювентус през лятото на 2019 г. Тогава треньор на "бианконерите" е Маурицио Сари.

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Алегри се задържа в Ювентус, но Де Лихт си тръгна

Но Сари също е заменен бързо в Ювентус. Начело на гранда от Торино в началото на сезон 2020/21 застана Андреа Пирло. Легендата на клуба също изкара само 1 сезон като треньор. След това дойде ред на Масимилиано Алегри. И точно след един сезон под негово ръководство, Матайс де Лихт премина в Байерн Мюнхен. Тогава треньор на баварците беше Юлиан Нагелсман. Но германецът напусна през март месец 2023 г. Тогава в клуба дойде Томас Тухел, но той изкара едва до края на сезон 2023/24.

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Уволнението на Карик продължава проклятието

Именно през лятото на 2024 г. Де Лихт премина в Манчестър Юнайтед. Тогава треньор на "червените дяволи" беше Ерик тен Хаг. Но той бе заменен от Рубен Аморим през ноември. Португалецът, на свой ред, се задържа в Ман Юнайтед до май месец на 2026 г., когато беше заменен от Майкъл Карик. Англичанинът впоследствие получи работата за постоянно, но след като вече е уволнен, Матайс де Лихт със сигурност ще започне 12-и пореден сезон с различен треньор в своята професионална кариера.

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