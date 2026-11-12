Решението на руското правителство да увеличи данъчната тежест върху бизнеса засегна по-голямата част от малките предприятия в Русия. От 1 януари 2026 г. правителството намали годишния праг на дохода за плащане на ДДС за потребителите на опростената данъчна система (ОДС). Прагът беше намален от 60 милиона на 20 милиона рубли. Това принуди 27% от предприемачите да обмислят намаляване на размера на бизнеса или дори закриване, показват данни от проучване, проведено от Търговско-промишлената палата (ТПП) на Руската федерация, чиито резултати бяха прегледани от „Комерсант“.

Военният съюз на Русия лиши Армения от право на глас - не спазвала задълженията си, нищо че Путин не я защити от големия ѝ враг

Ограничаване на растежа

Други 26% от предприемачите планират да ограничат растежа на бизнеса, за да избегнат превишаване на прага, 24% са заявили, че ще прибегнат до разделяне на бизнеса си, а само 23% не планират да променят нищо в дейността си. Увеличената данъчна тежест се отрази и на отношенията на бизнеса с клиентите: 25% са преминали към плащане в брой, 29% са повишили цените, а 32% са ги запазили непроменени, жертвайки печалбите. Само 14% от анкетираните успяват да „поддържат баланс“.

Още: WSJ с поглед към България: Черно море вече е най-смъртоносният корабен маршрут

За да избегнат ДДС, някои предприемачи са преминали към автоматизираната опростена данъчна система (ОСС) – експериментален режим, който освобождава микропредприятия с годишни приходи до 60 милиона рубли и до петима служители. 20% от анкетираните обаче са съжалили за преминаването, а 28% съобщават за проблеми в дейността си.

Закриване

Дори предприемачите, които не планират да променят нищо в дейността си, ще обмислят закриване, разделяне или ограничаване на растежа на бизнеса, когато финансовият им буфер или кредитните им линии се изчерпят, казва Михаил Пархоменко, експерт в Kontur.Extern. „Първо, компанията отлага закупуването на оборудване, след това отменя откриването на нов обект и след това ограничава наемането на персонал. Тя остава в регистъра, но работата и инвестициите вече се намаляват“, добави Иван Родионов, управляващ партньор на Rodionoff Group.

Още: Между 1 и 9 българи са загинали за Русия във войната срещу Украйна (КАРТА)

В същото време бизнесът не може да прехвърля нарастващите разходи върху крайния потребител. Това важи особено за търговията на дребно, хранителните услуги, потребителските услуги и производството, казва Андрей Шубин, изпълнителен директор на "Опора России". Според него, предвид ограничената покупателна способност на населението и засилената конкуренция, повишаването на цените често води до загуба на клиенти, а не до възстановяване на рентабилността. В същото време растежът на бизнеса се забавя при сегашните условия: според Opora, 83,2% от предприемачите са се отказали от инвестиции в дълготрайни активи през август и септември.

Русия все по-масово ползва "аржентинска" алтернатива да не губи зърно и пшеница

Снимки: Envato