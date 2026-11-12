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WSJ с поглед към България: Черно море вече е най-смъртоносният корабен маршрут

12 ноември 2026, 14:56 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
WSJ с поглед към България: Черно море вече е най-смъртоносният корабен маршрут

В Ормузкия проток Иран непрекъснато обстрелва петролни танкери, изнасящи товари и минира маршрутите им, докато ВМС на САЩ се опитват да ги защитят. Но най-големите щети на търговското корабоплаване тази година не са причинени от ракети, мини и оръдия в Близкия изток, а от дронове в Черно море. Първо, украински дронове отрязаха руските кораби, атакувайки както самите кораби, така и техните пристанища и терминали. След това, обстрелът на Русия остави пристанищата на Одеса без кораби и започна да използва дронове за атаки срещу кораби край бреговете на страни от НАТО като Румъния и България.

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Над 300 атаки

Според компанията за морска сигурност Ambrey, тази година в Черно море са извършени над 300 атаки, съобщава The Wall Street Journal. Над 30 моряци са убити, а над 20 са в неизвестност, според Асоциацията на турските корабособственици, MarineTraffic и местните власти. Междувременно, от началото на военния конфликт между САЩ и Иран в края на февруари в Ормузкия проток и в Близкия изток като цяло, са извършени приблизително 130 атаки, довели до смъртта на 25 моряци, според Международната морска организация на ООН.

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Тази есен северните и централните части на Черно море са се превърнали в своеобразна морска пустиня. Корабите от Русия не плават. А тези, които плават до Украйна (само до Дунав на границата с Румъния), до самата Румъния, както и до и от България, Турция и Грузия, се придържат предимно към бреговата линия, за да се защитят максимално от руски атаки.

През октомври осем търговски кораба бяха атакувани от дронове, докато са били в териториалните води (12 морски мили или 22,2 километра от брега) или съседни зони (обикновено допълнителни 12 морски мили) на Румъния и България. Още два кораба бяха атакувани близо до прилежащата зона на България, в нейната изключителна икономическа зона, и един в дунавското пристанище Измаил, след като преминаха през българските и румънските брегове. В почти половината от тези случаи моряци са били убити, ранени или изчезнали.

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Ролята на Русия

Русия отрича участие в тези атаки. Но българският премиер Румен Радев заяви пред Брюксел и руския посланик Елеонора Митрофанова, която той привика след една от тях: „Не вярваме, че Украйна би атакувала собствените си кораби и екипажи. В това няма логика. Следователно обстоятелствата на тази атака сочат към Русия.“

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Военната ескалация доведе до рязък спад в търговската активност в Черно море. Според неправителствената организация Global Fishing Watch, броят на плавателните съдове, влезли в Черно море през Босфорския проток през октомври, е намалял с 41% в сравнение със същия месец на 2025 г. Броят на плаванията в двете посоки през същия период също е намалял с 38%.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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