"Шахед"-ите вече изскачат безшумно: Новата хитра тактика на руснаците

Руснаците вече изключват основния реактивен двигател на ударните си дронове "Шахед" при последния етап на полета. Така дронът се появява безшумно буквално от нищото. Това предупреди съветникът на Володимир Зеленски по развитието на отбранителните технологии Серхий Бескрестнов с позивна "Флеш". Той заяви във Фейсбук, че украински военни изказват преположения в приложението Signal, че руснаците може да инсталират на дроновете допълнителни електродвигатели, които да им позволяват да летят безшумно, но че това не отговаря на истината.

Бескрестнов обясни, че тактиката е следната - реактивният двигател отначало осигурява на дрона необходимото ускорение и инерция, след което двигателят се изключва, така че дронът да издава минимален шум.

Той добавя, че наскоро са наблюдавани и руски дронове, които се опитват да се приближат до целта си на изключително ниска височина, за да не бъдат засечени от радарите. Тази тактика е възможна там, където дронът се движи по траектория без препятствия.

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