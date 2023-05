Руснаците обстреляха област Херсон, има жертви и ранени (СНИМКИ)

По данни на обвинението са нанесени щети по гражданската инфраструктура, включително на жилищни сгради, търговски обекти и превозни средства.

⚡Russian forces attack Kherson Oblast, killing 3, injuring 5.



Russian forces shelled Kherson Oblast on May 2, killing three people and injuring five others, the Prosecutor General's Office reported.



