Русский мир: 26 дни в ареста заради антивоенни песни не стигат - задават се още

След като утре, 10 ноември, изтичат общо 26 дни на арест за уличната певица Дияна Логинова с артистичен псевдоним Наоко, защото изпя песни, считани от режима на руския диктатор Владимир Путин за антивоенни, тя отново е изправена пред "съдебна въртележка" заради "дискредитиране на руската армия"- това коментира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Общо 26-те дни арест за Наоко бяха наложени от два различни съда - Дзержинския и Смолнинския. Сега пак пред Дзержинския има заведено ново дело срещу Наоко, съобщава MR7.

Съдът е регистрирал иск за "дискредитиране“ на армията на 1 ноември, а на 5 ноември то е препратено за преглед от съдия Яна Никитина, но тази информация се появи на уебсайта на съда едва на 7 ноември. Характерът на обвинението не е уточнен. На 16 октомври съдия Никитина също осъди Наоко на 13 дни затвор за неоторизиран концерт. Впоследствие музикантката беше осъдена на още 13 дни затвор от Смолнинския съд - вече за нарушаване на обществения ред, защото била попречила на руски полицай да хване навреме автобуса, тъй като събрала тълпа хора да я слушат и това попречило на нормалното придвижване.

На уебсайта на Дзержинския съд няма информация за датата на следващото заседание, но е възможно Наоко да бъде доведена отново от специалния център за задържане в руската милиция и съда още днес, 9 ноември, или утре, според руската служба на BBC. Музиканти от групата на Наоко Stoptime бяха задържани в Санкт Петербург, като единият от тях остана 12 дни в ареста.

Междувременно, в Перм друга певица - Екатерина Романова, която подкрепи Stoptime с концерт, също беше вкарана в ареста - за 7 дни, и беше задържана веднага след излизането си. Информацията за повторното задържане беше съобщена от адвоката ѝ Артьом Файзулин. Срещу Романова е повдигнато ново административно обвинение за "неподчинение на полицията".

Романова беше задържана на 1 ноември, след като организира концерт в подкрепа на Stoptim. На 3 ноември Екатерина беше осъдена да прекара 7 дни в ареста. Тя трябваше да бъде освободена от ареста вчера, 8 ноември.

В края на работната седмица в италианския град Милано беше организирано събитие в подкрепа на Stoptime.

