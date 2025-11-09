Войната в Украйна:

Русский мир: 26 дни в ареста заради антивоенни песни не стигат - задават се още

09 ноември 2025, 10:45 часа 410 прочитания 0 коментара
Русский мир: 26 дни в ареста заради антивоенни песни не стигат - задават се още

След като утре, 10 ноември, изтичат общо 26 дни на арест за уличната певица Дияна Логинова с артистичен псевдоним Наоко, защото изпя песни, считани от режима на руския диктатор Владимир Путин за антивоенни, тя отново е изправена пред "съдебна въртележка" заради "дискредитиране на руската армия"- това коментира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Общо 26-те дни арест за Наоко бяха наложени от два различни съда - Дзержинския и Смолнинския. Сега пак пред Дзержинския има заведено ново дело срещу Наоко, съобщава MR7.

Съдът е регистрирал иск за "дискредитиране“ на армията на 1 ноември, а на 5 ноември то е препратено за преглед от съдия Яна Никитина, но тази информация се появи на уебсайта на съда едва на 7 ноември. Характерът на обвинението не е уточнен. На 16 октомври съдия Никитина също осъди Наоко на 13 дни затвор за неоторизиран концерт. Впоследствие музикантката беше осъдена на още 13 дни затвор от Смолнинския съд - вече за нарушаване на обществения ред, защото била попречила на руски полицай да хване навреме автобуса, тъй като събрала тълпа хора да я слушат и това попречило на нормалното придвижване.

Още: Антивоенни песни и нов арест на уличен музикант в Русия

На уебсайта на Дзержинския съд няма информация за датата на следващото заседание, но е възможно Наоко да бъде доведена отново от специалния център за задържане в руската милиция и съда още днес, 9 ноември, или утре, според руската служба на BBC. Музиканти от групата на Наоко Stoptime бяха задържани в Санкт Петербург, като единият от тях остана 12 дни в ареста.

Междувременно, в Перм друга певица - Екатерина Романова, която подкрепи Stoptime с концерт, също беше вкарана в ареста - за 7 дни, и беше задържана веднага след излизането си. Информацията за повторното задържане беше съобщена от адвоката ѝ Артьом Файзулин. Срещу Романова е повдигнато ново административно обвинение за "неподчинение на полицията".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Романова беше задържана на 1 ноември, след като организира концерт в подкрепа на Stoptim. На 3 ноември Екатерина беше осъдена да прекара 7 дни в ареста. Тя трябваше да бъде освободена от ареста вчера, 8 ноември.

В края на работната седмица в италианския град Милано беше организирано събитие в подкрепа на Stoptime.

Още: За да спре "антивоенният вирус", заразяващ с песни: Руската милиция арестува непълнолетни музиканти (ВИДЕО)*

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна антивоенен протест Диана Логинова Наоко
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес