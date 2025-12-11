Тайно напуснала Венецуела с лодка: Спечелилата Нобеловата награда за мир е в Осло (ВИДЕО)

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, която живее в нелегалност в родината си, пристигна в Осло, часове след като дъщеря ѝ получи от нейно име Нобеловата награда за мир за тази година. Тя е отпътувала тайно от Венецуела. Мачадо е напуснала Венецуела преди два дни с лодка, която е доплавала до карибския остров Кюрасао. Оттам тя е отпътувала с частен самолет за Норвегия.
В Осло тя успя да види семейството си за първи път от две години.
Лидерката на венецуелската опозиция получи това признание на фона на високото напрежение между социалистическото правителство в страната ѝ и САЩ на президента Доналд Тръмп.
Тя заяви, че възнамерява да занесе приза у дома във Венецуела, но не пожела да каже кога ще се завърне в родината си. "Дойдох да получа наградата от името на венецуелския народ и ще я занеса във Венецуела в точния момент. Няма да кажа кога", заяви Мачадо пред репортери в Осло.
Венецуелската опозиционна лидерка бе приета от норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, който заяви, че страната му е готова да подкрепи демокрацията във Венецуела чрез "изграждането на нови и стабилни институции".
