Войната в Украйна:

Тайно напуснала Венецуела с лодка: Спечелилата Нобеловата награда за мир е в Осло (ВИДЕО)

11 декември 2025, 14:12 часа 232 прочитания 0 коментара
Тайно напуснала Венецуела с лодка: Спечелилата Нобеловата награда за мир е в Осло (ВИДЕО)

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, която живее в нелегалност в родината си, пристигна в Осло, часове след като дъщеря ѝ получи от нейно име Нобеловата награда за мир за тази година. Тя е отпътувала тайно от Венецуела. Мачадо е напуснала Венецуела преди два дни с лодка, която е доплавала до карибския остров Кюрасао. Оттам тя е отпътувала с частен самолет за Норвегия.

В Осло тя успя да види семейството си за първи път от две години.

ОЩЕ: Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лидерката на венецуелската опозиция получи това признание на фона на високото напрежение между социалистическото правителство в страната ѝ и САЩ на президента Доналд Тръмп.

Тя заяви, че възнамерява да занесе приза у дома във Венецуела, но не пожела да каже кога ще се завърне в родината си. "Дойдох да получа наградата от името на венецуелския народ и ще я занеса във Венецуела в точния момент. Няма да кажа кога", заяви Мачадо пред репортери в Осло.

ОЩЕ: Обявиха лауреата за Нобеловата награда за мир. Кой я получи?

Венецуелската опозиционна лидерка бе приета от норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, който заяви, че страната му е готова да подкрепи демокрацията във Венецуела чрез "изграждането на нови и стабилни институции". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Венецуела Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес