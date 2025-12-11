36 операции, за да живее след руска бомба: 11-годишният Роман накара преводачка в ЕП да избухне в сълзи (ВИДЕО)

Последствията от подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна, която тече вече почти 4 години, са повече от ужасни. Но хората, които не го изпитват пряко на гърба си, трудно го осъзнават. И все пак - изяви като на 11-годишния Роман Олексиев в Европейския парламент хвърлят в очите на неверниците бруталността на войната, която Путин отприщи.

На 14 юли, 2022 година, Роман губи майка си преди една от безбройните руски въздушни атаки в Украйна. Самият той е тежко ранен - има много сериозни изгаряния, които налагат да му бъдат направени цели 36 операции! Ударът, който го ранява и убива майка му, е нанесен във Виница. А Роман е в Страсбург, за да представи документален филм за украинските деца и страданията им - тях нямаше да ги има, ако не беше Путин:

Появата и думите на Роман предизвикаха силна емоционална реакция от страна на преводачката, която превеждаше на английски език и се наложи неин колега да я замести.

Междувременно Върховният комисар на ООН за правата на човека Волкър Тюрк съобщи, че жертвите сред цивилното население в Украйна са с 24% по-високи през 2025 г., отколкото през същия период на 2024 г. Значителен дял от това се дължи на руските въздушни и артилерийски удари, каза той и потвърди, че руските атаки са убили 1420 цивилни и са ранили 6545 през предходните 6 месеца, включително медицински работници, журналисти, служители на спешните служби и хуманитарен персонал (ВИДЕО).

