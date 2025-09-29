Войната в Украйна:

С 26% зад победителите: Проруският блок в Молдова свика протест, обяви победа и ще обжалва (ВИДЕО)

Бившият президент Игор Додон и неговият прокремълски Патриотичен блок обявиха "победа" на парламентарните избори в Молдова, макар формацията да остана на 26 процентни пункта от победителите - проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС/PAS), основана от държавния глава Мая Санду (50,2% срещу 24,17%). Додон и коалицията му, съставена от 4 благоразположени към Москва партии, подават и жалба до Централната избирателна комисия.

"Тези избори показаха, че Партията на действието и солидарността отново загуби в страната! ПДС отново разчита на диаспората! Подадохме документи за нарушения. Победата ще бъде наша! Ура, другари!", обяви Игор Додон на протест, който Патриотичният блок свика пред местната ЦИК на 29 септември - ден след вота.

Проевропейската партия смаза конкуренцията и си осигури пълно мнозинство в парламента, което значи, че курсът към ЕС на Кишинев ще продължи, без да е нужно да се съставя коалиция.

Същевременно думите на Додон са любопитни предвид факта, че Русия неведнъж е била обвинявана, че се меси във вътрешните работи на Кишинев, включително с мащабно купуване на гласове на президентските избори през есента на 2024 г., когато имаше и референдум "за" или "против" Молдова да впише в Конституцията си присъединяването към ЕС като основна цел. Общественото допитване бе с положителен резултат за проевропейски настроените молдовци, а Мая Санду запази поста си на държавен глава: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута.

"Нарушения има", каза и бившият премиер Василе Тарлев, който също е част от Патриотичния блок. Той пристигна в сградата на парламента и заяви, че ако бъдат представени доказателства за нарушения по време на гласуването, Патриотичният блок ще оспори резултатите от изборите.

Според кореспондента на беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Молдова към началото на насрочения протест в 12 ч. местно време са се били събрали само малък брой протестиращи. Додон снощи призова гражданите да излязат на мирен протест и да "защитят победата".

В един момент напрежението на протеста е достигнало връхната си точка. На площада мъж е извикал „Слава на Украйна!“, след което е бил бързо изведен от мястото. В отговор една от твърдите поддръжнички на „руския свят“ практически се задавя от ярост, както се вижда и на видео, крещейки, че „Украйна няма да диктува правилата в Молдова“.

Димитър Радев
