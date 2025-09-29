С 26% зад победителите: Проруският блок в Молдова свика протест, обяви победа и ще обжалва (ВИДЕО)

Бившият президент Игор Додон и неговият прокремълски Патриотичен блок обявиха "победа" на парламентарните избори в Молдова, макар формацията да остана на 26 процентни пункта от победителите - проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС/PAS), основана от държавния глава Мая Санду (50,2% срещу 24,17%). Додон и коалицията му, съставена от 4 благоразположени към Москва партии, подават и жалба до Централната избирателна комисия.

"Тези избори показаха, че Партията на действието и солидарността отново загуби в страната! ПДС отново разчита на диаспората! Подадохме документи за нарушения. Победата ще бъде наша! Ура, другари!", обяви Игор Додон на протест, който Патриотичният блок свика пред местната ЦИК на 29 септември - ден след вота.

Diaspora to blame. Dodon declares “victory” and files a complaint with the CEC



Igor Dodon said: “These elections showed that PAS once again lost inside the country! Once again PAS relies on the diaspora! We’ve filed documents on violations. Victory will be ours! Hooray,… pic.twitter.com/hi56ZSMz6C — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

Проевропейската партия смаза конкуренцията и си осигури пълно мнозинство в парламента, което значи, че курсът към ЕС на Кишинев ще продължи, без да е нужно да се съставя коалиция.

Същевременно думите на Додон са любопитни предвид факта, че Русия неведнъж е била обвинявана, че се меси във вътрешните работи на Кишинев, включително с мащабно купуване на гласове на президентските избори през есента на 2024 г., когато имаше и референдум "за" или "против" Молдова да впише в Конституцията си присъединяването към ЕС като основна цел. Общественото допитване бе с положителен резултат за проевропейски настроените молдовци, а Мая Санду запази поста си на държавен глава: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута.

"Нарушения има", каза и бившият премиер Василе Тарлев, който също е част от Патриотичния блок. Той пристигна в сградата на парламента и заяви, че ако бъдат представени доказателства за нарушения по време на гласуването, Патриотичният блок ще оспори резултатите от изборите.

“Violations exist.” Tarlev at parliament: if evidence emerges, the “Patriotic Bloc” will contest the election results



Vasile Tarlev arrived at the parliament building and stated that, if evidence of violations during voting is presented, the “Patriotic Bloc” will challenge the… pic.twitter.com/DbHixugcMr — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

Според кореспондента на беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Молдова към началото на насрочения протест в 12 ч. местно време са се били събрали само малък брой протестиращи. Додон снощи призова гражданите да излязат на мирен протест и да "защитят победата".

🤡 Pro-Russian parties lost the elections in Moldova — now they’re calling people to protest



According to our correspondent in Moldova, only a small number of dissenters are on site so far. The protest is scheduled for 12:00 local time. People are only just gathering; someone… pic.twitter.com/Bn7ae3RXZv — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

В един момент напрежението на протеста е достигнало връхната си точка. На площада мъж е извикал „Слава на Украйна!“, след което е бил бързо изведен от мястото. В отговор една от твърдите поддръжнички на „руския свят“ практически се задавя от ярост, както се вижда и на видео, крещейки, че „Украйна няма да диктува правилата в Молдова“.

“Ukraine won’t be calling the shots here!” — hysteria at a pro-Russian rally in Chișinău



Our correspondent on the ground reports that at one point tensions at the protest spiked. In the square, a man shouted “Glory to Ukraine!” — he was quickly escorted away.



In response, one… pic.twitter.com/x4Ym4kKx9f — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025