С любезното съдействие на Радев: ЕС за първи път удължи санкциите срещу Русия с 12, а не с 6 месеца

На 18 юни лидерите на Европейския съюз се споразумяха да удължат санкциите срещу Русия във връзка с войната ѝ срещу Украйна с още 12 месеца. Това е първият случай, в който блокът подновява мерките за цяла година, а не за обичайния шестмесечен период. Решението беше взето по време на среща на върха на Европейския съвет в Брюксел, която започна с участието на украинския президент Володимир Зеленски, след което продължи само с лидерите на ЕС.

Там бе и българският премиер Румен Радев, който остро разкритикува 21-вия пакет от санкции срещу Москва и даде да се разбере, че страната ни няма да го подкрепи в настоящия му вариант. България иска руския патриарх Кирил, който възхвалява войната на диктатора Владимир Путин, да не попада в "черния списък" на ЕС, а има и други възражения.

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Прецедент за ЕС

Мария Томасик, говорителка на председателя на Европейския съвет, потвърди, че лидерите на ЕС са одобрили заключенията относно Украйна и са се споразумели да удължат санкциите срещу Русия с още една година.

Снимка: БГНЕС

Санкциите са насочени към ключови сектори на руската икономика и са били многократно подновявани от началото на руската инвазия и анексията на Крим през 2014 г. През годините ЕС постепенно разширяваше мерките, като ги засили драстично в отговор на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Досега санкциите се удължаваха на всеки шест месеца, като за това се изисква единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС.

Преминаването към 12-месечен период на подновяване намалява честотата на политически чувствителните преговори относно санкциите. През последните години бившият унгарски министър-председател Виктор Орбан многократно заплашваше да забави или да блокира удължаването на санкциите, като използваше процеса на подновяване, за да оказва натиск върху други правителства в ЕС с цел да получи отстъпки. Тази стъпка сега създава нов прецедент за Европейския съюз.

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