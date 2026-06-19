Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

С любезното съдействие на Радев: ЕС за първи път удължи санкциите срещу Русия с 12, а не с 6 месеца

19 юни 2026, 14:10 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
С любезното съдействие на Радев: ЕС за първи път удължи санкциите срещу Русия с 12, а не с 6 месеца

На 18 юни лидерите на Европейския съюз се споразумяха да удължат санкциите срещу Русия във връзка с войната ѝ срещу Украйна с още 12 месеца. Това е първият случай, в който блокът подновява мерките за цяла година, а не за обичайния шестмесечен период. Решението беше взето по време на среща на върха на Европейския съвет в Брюксел, която започна с участието на украинския президент Володимир Зеленски, след което продължи само с лидерите на ЕС.

Там бе и българският премиер Румен Радев, който остро разкритикува 21-вия пакет от санкции срещу Москва и даде да се разбере, че страната ни няма да го подкрепи в настоящия му вариант. България иска руския патриарх Кирил, който възхвалява войната на диктатора Владимир Путин, да не попада в "черния списък" на ЕС, а има и други възражения.

Още: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО)

Прецедент за ЕС

Мария Томасик, говорителка на председателя на Европейския съвет, потвърди, че лидерите на ЕС са одобрили заключенията относно Украйна и са се споразумели да удължат санкциите срещу Русия с още една година.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Санкциите са насочени към ключови сектори на руската икономика и са били многократно подновявани от началото на руската инвазия и анексията на Крим през 2014 г. През годините ЕС постепенно разширяваше мерките, като ги засили драстично в отговор на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Досега санкциите се удължаваха на всеки шест месеца, като за това се изисква единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС.

Преминаването към 12-месечен период на подновяване намалява честотата на политически чувствителните преговори относно санкциите. През последните години бившият унгарски министър-председател Виктор Орбан многократно заплашваше да забави или да блокира удължаването на санкциите, като използваше процеса на подновяване, за да оказва натиск върху други правителства в ЕС с цел да получи отстъпки. Тази стъпка сега създава нов прецедент за Европейския съюз.

Още: "Заради агент, който освещава автомати": За ДБ е грешка ветото върху руските санкции (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Европейски съюз Европейски съвет Русия Румен Радев война Украйна санкции Русия
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес