"Заради агент, който освещава автомати": За ДБ е грешка ветото върху руските санкции (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи като стратегическа грешка на Румен Радев и неговото правителство ветото върху част от санкциите срещу Русия и по-конкретно в частта за руския патриарх Кирил. "Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война, който освещава автомати, който изпраща млади руски мъже на фронта да умират", заяви Божанов.

Рискът: България да бъде изолирана

Съпредседактелят на "Да, България" напомни за изолацията на Унгария в Европа и предупреди, че не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в ЕС, заради позицията си.

"Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Не искам България да бъде Орбанова Унгария. С първото си заседание Радев заема позицията, която досега заемаше Орбан", добави Божанов.

Няма религиозен въпрос

Божанов обърна внимание, че не става дума за религиозен въпрос.

"Унгария не е православна страна, тя е католическа. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция. Нека религията да не се използва за политически цели", призова още лидерът на "Да, България". ОЩЕ: Зеленски каза за какво е говорил с Радев: Версиите на двамата (ВИДЕО)