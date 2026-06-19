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"Заради агент, който освещава автомати": За ДБ е грешка ветото върху руските санкции (ВИДЕО)

19 юни 2026, 10:13 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Заради агент, който освещава автомати": За ДБ е грешка ветото върху руските санкции (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи като стратегическа грешка на Румен Радев и неговото правителство ветото върху част от санкциите срещу Русия и по-конкретно в частта за руския патриарх Кирил. "Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война, който освещава автомати, който изпраща млади руски мъже на фронта да умират", заяви Божанов. 

Рискът: България да бъде изолирана

Съпредседактелят на "Да, България" напомни за изолацията на Унгария в Европа и предупреди, че не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в ЕС, заради позицията си. 

"Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Не искам България да бъде Орбанова Унгария. С първото си заседание Радев заема позицията, която досега заемаше Орбан", добави Божанов. 

Няма религиозен въпрос

Божанов обърна внимание, че не става дума за религиозен въпрос.

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"Унгария не е православна страна, тя е католическа. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция. Нека религията да не се използва за политически цели", призова още лидерът на "Да, България". ОЩЕ: Зеленски каза за какво е говорил с Радев: Версиите на двамата (ВИДЕО)

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Патриарх Кирил руски агенти Да, България Божидар Божанов санкции Русия 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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