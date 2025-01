С патерици, но на щурм: Ранени руски войници са хвърляни напред в Украйна (ВИДЕО)

"Тръгваме за изпълнение на бойна задача. Какво по дяволите ... давайте, момчета". На фона на тези реплики е заснето видео как явно ранени и не в състояние да се бият руски войници се готвят да воюват в Украйна. Видеокадрите показват хора в униформи с патерици - твърдението е, че това са войници от 20-та общовойскова армия на Руската федерация.

Снимащият директно посочва и седящ на земята войник в явно неадекватно състояние: "Онзи има епилепсия". Следва друг цветист коментар: "Човек ползва патерици, за да отиде на бойна мисия - какво, по дяволите".

Elite Russian soldiers of the 20th Army, some on crutches, are heading out to carry out a combat mission. One of the special forces operatives even suffered an epileptic seizure. pic.twitter.com/63rsvZCc6M