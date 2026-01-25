Спорт:

С ракети "Фламинго" Украйна съсипа руска компания, оборудваща изтребители Су. Мъск помогна на Русия за ювелирна операция с дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Цели 4 украински ракети "Фламинго" (FP-5) са успели да ударят предприятие на ключов доставчик на руската военна промишленост в Белгород. Сателитни снимки показват какво е станало - има три големи срутени секции от покрива и отделен отвор от удар, което противоречи на руските твърдения, че само една ракета е достигнала мястото.

Целта е била СКИФ-М (SKIF-M) - руски високотехнологичен производител на прецизни инструменти, критични за производствената верига на руските военни самолети Су-34, Су-35 и Су-57. До 70% от продукцията му е била предназначена за аерокосмическия сектор на Руската федерация. Основната производствена зона е била ударена на 23 септември, 2025 година и експертите казват, че възстановяването, ако е възможно, е дълго и трудно.

Междувременно, украинският експерт по електронни и радиокомуникации Серхий Бескрестнов с позивна "Светкавицата" (Flash) стана част от екипа на новия украински министър на отбраната Михайло Федоров. Бескрестнов коментира видеокадри от успешна руска атака с дронове "Шахед" срещу кацнали украински военни хеликоптери - според експерта, изглежда руските безпилотни летателни системи са използвали терминали Starlink за операцията и са летели много ниско над земната повърхоност, за да не бъдат засечени:

