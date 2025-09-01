Войната в Украйна:

Само за 36 часа: Арестуваха предполагаемия убиец на украински депутат и лидер на "Майдана"

01 септември 2025, 06:58 часа 461 прочитания 0 коментара
Арестуван е заподозрян за убийството на украинския депутат Андрий Парубий, който беше един от лидерите на Майдана. Това съобщи първи украинският президент Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи - след това украинският вътрешен министър Игор Клименко и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърдиха в своите официални канали в Телеграм.

"Предполагаемият стрелец беше задържан в Хмелницка област преди няколко минути. Сега няма да има много подробности. Ще кажа само, че престъплението е било внимателно подготвено - проучен е графикът на движението на убития, маршрутът е бил разработен, планът за бягство е бил обмислен", заяви Клименко. По думите му, разкриването на престъплението и задържането са били под личния контрол на президента на Украйна.

"За пореден път полицията и служителите на Службата за сигурност на Украйна демонстрираха високо професионално ниво. 24 часа след убийството те вече бяха по пряката следа на стрелеца, а 36 часа по-късно го задържаха. Повече подробности ще бъдат предоставени от полицията по-късно", написа Клименко.

"Необходимите следствени действия продължават. Разпоредих наличната информация да бъде представена на обществеността. Благодаря на служителите на реда за бързата и координирана работа. Всички обстоятелства около това ужасно убийство трябва да бъдат изяснени", добави Зеленски.

Русия ескалира

The New York Times обръща внимание, че войната в Украйна изглежда има накъде да ескалира - заради руската ракетна атака срещу град Мукачево, който се намира далеч на запад от фронтовата линия, в Закарпатието. Там няма полицейски час, а кметът първо си помислил, че става дума за светкавица и гръм. Руски крилати ракети обаче удариха завод, който принадлежи на американска транснационална корпорация, известна с производството на машини за кафе. Това се случи 6 дни след срещата в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, на която те обсъдиха прекратяването на войната в Украйна - Още: Русия донесе смърт в най-западната част на Украйна, Зеленски отчете "луд антирекорд" (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Два удара на едно място? Не, не са сбъркали. Те знаеха точно къде удрят", каза кметът на Мукачево Андрий Балога. А според The New York Times това, гарнирано с атаките срещу Киев след това и щети за дипломатическата мисия на ЕС, показва само едно - Путин дава знак, че е готов да ожесточи войната и да победи. Основно послание към Запада - не пращайте войници в Украйна, смята Владимир Дубовик, директор на Центъра за международни изследвания в Одеския национален университет "И. И. Мечников".

Ивайло Ачев
