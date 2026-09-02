Зеленски е терорист, но Кремъл го пази, за да има с кого да преговаря: Нелепости от Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

С терористи уж не се преговаря – това е мантрата, която се налага от най-силните държави в света. Говоренето и на руския диктатор Владимир Путин заради войната в Украйна е в този смисъл – много време той обясняваше как украинският президент Володимир Зеленски заема нелегитимно поста, защото му изтекъл мандата и не били проведени нови президентски избори в Украйна. Сега обаче, на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан, точно Путин заяви в прав текст, че Русия не нанася удари, с които да убие "лидерите на Украйна", защото трябвало да има с кого да се преговаря, ако има желание от другата страна нещата да бъдат решени мирно. И това след като в същото изявление Путин определи властта в Украйна като "терористи" предвид предупреждение на украинския президент Володимир Зеленски, че след като Русия с ракети и дронове е спряла гражданските полети в Украйна от вече над 4,5 години, то Украйна ще действа да стори същото. Стои въпросът и дали с тези думи Путин тънко-тънко не предлага на вътрешни противници на Зеленски в Киев да се договорят за капитулация на Украйна – ОЩЕ: "Държавен тероризъм": Путин отговори на предупрежденията на Зеленски, отрече да готви нова мобилизация (ВИДЕО)

Reporter: Is there any immunity for the Ukrainian leadership?



Putin: We are not conducting such strikes because we need some people to talk, if they do understand that they want to pursue peace. pic.twitter.com/r42jqcn7J0 — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

По въпроса с готовността на Путин да решава нещата мирно, полският премиер Доналд Туск написа в официалния си профил в "Х", че Русия ескалира нещата, изброявайки къде извън Украйна: Полша, балтийските държави, Румъния, сега Германия. "Няма да бъдем сплашени и нашият отговор ще е продължава помощ за Украйна и пълна координация на страните от НАТО срещу агресора. Русия няма да спечели тази война" - ОЩЕ: "Хватките на Путин" срещу Германия, Великобритания и Япония: Морков за ЕС с руския газ (ВИДЕО)

Poland, the Baltic states, Romania, and now Germany. Russia is escalating tension across the whole region. We’ll not be intimidated and our response will be our continued support for Ukraine and full coordination of NATO states against the aggressor. Russia will not win this war. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 1, 2026

Думите на Путин са типично в негов стил на шикалкавене и извъртания – точно както изчисленията му как руската армия си напредвала в Украйна и нещата вървели по план. Разбира се, Путин никога не влиза в конкретика за въпросния план – например докога трябва да превземе цял Донбас, защото, както казва той, това е война и има фактори, които не могат да се предвидят. Но когато говори за ситуацията сега, руският диктатор, доста забавно за слушащите внимателно, обясни как "можело в някои райони да отстъпваме, докато в други преодоляваме противника" - но иначе руската армия не просто настъпвала, а даже увеличавала темпото на настъпление. Отделно, когато казва какви са руските военни успехи, се затруднява дори да прочете имената на уж превзетите от руската армия населени места в Украйна – вероятно защото говорим за толкова малки селца, че е дори трудно да ги намериш на картата – ОЩЕ: Напред-назад: Путин сам си противоречи как се справя Русия с Украйна (ВИДЕО)

Putin claimed that Russian troops aren't just advancing, but are actually picking up the pace.



More like picking up the pace of ending up in body bags. pic.twitter.com/NxvaOWCDnC — WarTranslated (@wartranslated) September 1, 2026

Putin is having trouble speaking! While summing up the results of the “special military operation,” the dictator was unable to pronounce the names of the “captured” territories pic.twitter.com/PE6IfxHfvF — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026

По-аналитичен прочит – Владимир Путин се похвали, че през август руската армия превзела 270 квадратни километра в Украйна. Превзела е не повече от 90,35 квадратни километра или 2,91 квадратни километра дневно, а ако броим и местата, където руски войници са се инфилтрирали, без да са укрепили позициите си, тогава територията става 123,53 квадратни километра или 3,98 квадратни километра дневно – това е оценката на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. И досега руските сили не са превзели Константиновка, като имат някакво присъствие в 72,23% от този сочен за много важен за превземането на цял Донбас град.

Казаното от Путин е много показателно и предвид информация на руското опозиционно издание "Агентство", според която той се отказал в последния момент да се срещне с дошлия в Москва директор на ЦРУ Джон Ратклиф. Срещата е била вписана в графика на руския диктатор, но той е решил да не се провежда, след като разбрал, че Ратклиф се кани да му даде данни какви загуби търпи руската армия в Украйна и че е време да се търси истински мир, защото иначе ситуацията за Русия ще се влоши. По данни на украинския генщаб, само през август, 2026 година, убитите и тежко ранените руски войници са 42 020 т.е. втори пореден месец над границата от 40 000, докато Русия намира месечно под 30 000 нови войници при сегашните си методи, без обща мобилизация. Ратклиф се срещна с ръководителя на СВР (русково външно разузнаване) Сергей Наришкин и с ръководителя на ФСБ Александър Бортников. Когато разбрал как е протекла тази среща, Путин е решил, че Ратклиф „е сбъркал адреса“ - косвено потвърждение за ината на стопанина на Белия дом е как накара украинския президент Володимир Зеленски и украински ученици да отидат в бомбоубежищата за първия ден на учебната година в Украйна. "Руснаците са просто отвратителни. Дори сред враговете има разбиране, че децата са деца" - описанието на Зеленски какво стои зад думите на Путин и какви са действията му всъщност – ОЩЕ:

“Russians are simply despicable”



That’s how Zelenskyy described the despicable attempts by Russians to disrupt the start of the school year in Ukraine.



“Even among any enemies, there is an understanding that children are children,” the Ukrainian president said.



In the Kyiv… pic.twitter.com/jAo1I8rhf5 — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 112 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 1 септември е имало 213 бойни сблъсъка спрямо 210 на 31 август. Руснаците са хвърлили 313 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2969 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 511 FPV дрона, което е с около 440 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Направлението от Торецк към Константиновка е било най-горещото за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация – 28 руски пехотни атаки са извършени там, но само 1 има откъм Часов Яр (Краматорското направление) Още 25 са организирани в Покровското направление, югозападно от Константиновка. 13 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, а 9 – в Лиманското направление, северно от Константиновка. За там Z-каналът "Два майора" пак съобщава, че украинците контраатакуват северно от Лиман, в района на Дробишево.

A HIMARS strike hit a group of Russian assault troops on the Kostiantynivka direction. Four Russian soldiers were killed and another four were wounded. The footage was released by Ukraine's 147th Separate Artillery Brigade, part of the 7th Rapid Response Corps of the Air Assault… pic.twitter.com/o3ktguFdZK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2026

Интересен аспект в цитирания по-горе дневен анализ на ISW - руското военно министерство обяви, че руската армия е превзела Новопавловка и частично е обкръжила Орехов, в най-западната част на Запорожка област. Има и приложени видеокадри с веещи се руски знамена, за които ISW казва следното: Имаме причини да считаме, че тези видеокадри са обработвани с изкуствен интелект. Украинският генщаб съобщи за едва 1 руска пехотна атака на 31 август и 2 на 1 септември в Ореховското направление.

Украинската медия "Хромадске" съобщи, че бригаден генерал Андрий Билецки ще отговаря за украинската отбрана от Лиманското направление на север до Константиновка и Дружковка на юг, а бригаден генерал Денис Прокопенко – за Добропиля (Покровското направление) и на юг към Запорожка област – ОЩЕ: Нова награда за лице на "Азов" от Зеленски наред със специални задачи в Донбас (ВИДЕО)

Появиха се кадри от Перм, които подсказват, че руският военен завод "Протон-М", който произвежда ракетни двигатели с течно гориво, е обхванат от пожар – официално не се казва защо. Министерството на извънредните ситуации на Русия съобщи за пожар в "производствено съоръжение" на площ от 2100 квадратни метра. Няма данни за жертви.

ОЩЕ: Залозите кой ще издържи: Картите на Путин, Тръмп и Европа, натиск и от Индия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 174 далекобойни дрона, 2 балистични ракети "Искандер-М" и 2 крилати ракети Х-59/Х-69 по цели в Украйна. Свалени са 141 дрона, включително и 3 ракети-дронове "Бандерол" (баражиращи боеприпаси), казват в сутрешната си сводка украинските ВВС с уточнение, че някои от изстреляните руски въздушни оръжия не са стигнали до целите си. Основна цел на руснаците тази нощ беше Одеса – военновременият ръководител на областта Олег Кипер съобщава за 8 ранени, включително 5-годишно дете, щети по два образователни лицея и пететажна бизнес сграда. А Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че е предотвратен опит за покушение на Кремъл в Киев срещу руски опозиционен лидер, дошъл за честванията за 35 години от независимостта на Украйна – ОЩЕ: Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)

Ukraine's SBU and HUR say they prevented a terrorist attack in Kyiv that Russia's FSB was allegedly preparing against a leader of a Russian opposition political movement. The target had arrived in Ukraine for Independence Day. A shooting occurred overnight as special forces from… pic.twitter.com/qX6tmPRmg1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026

Заглавната снимка е създадена с помощта на ИИ инструмента ChatGPT